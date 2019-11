Game of Thrones: actor revela final alternativo que podría encantar a fans

Cuando terminó Game of Thrones, no fue lo que todos esperaron, generando innumerables debates entre los fanáticos por no estar de acuerdo con el final que mostraron los productores de la popular serie.

Y debido a que hubo algunas filtraciones de las escenas como pasó con la séptima temporada, los encargados de la ficción decidieron dar paso a una octava entrega y filmar diferentes secuelas, sacando a la luz solo una de ellas, la cual sería la verdadera.

Por esta razón, HBO filmó un final alternativo, que hasta el momento conservan pero que tal vez nunca se haga público, según lo reveló el actor Kristofer Hivju en una entrevista con el portal METRO.

“Bueno, filmamos un final alternativo, eso fue principalmente por diversión, pero no sé si se me permite contarte sobre eso”, y por más que se le insistió al artista, este se negó a contar más sobre este final, “No te lo diré, ¡pero fue divertido!”, declaró Hivju.

Game of Thrones - Tráiler temporada 8

La estrella también habría comentado sobre la reacción de los fanáticos, quienes quedaron insatisfechos con el final y además de especular sobre algunas teorías de cómo terminaría la serie.

“Lo curioso es que después de la séptima temporada tuve mis teorías, los fanáticos antes que los suyos, todos los del elenco tenían sus teorías, así que había miles de teorías, elegir un camino sería difícil de decir, pero había muchas cosas que no veía venir; había un elemento de sorpresa que me gustó", finalizó Hivju.

A pesar que, hasta el momento exista la negativa por revelar el final alternativo de Game of Thrones, cabe la posibilidad de que esto cambie más delante debido a la insistencia de los fans, así como lo hicieron con el Snyder Cut de “Justice League”.