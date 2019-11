Crash Bandicoot: Sony lanzará nueva película animada

Luego que Activision se volviera el propietario de la lincencia de Crash, este no terminó de alcanzar el éxito y Sony se vio inundada de nuevos personajes y creaciones para enfrentar su exitoso hardware de PlayStation, reduciendo a la franquicia a poco más que un par de apariciones. Después de años, la compañía le habría vuelto a la vida con algunos remakes como con “Crash Team Racing Nitro-Fueled”.

Y según anunciaron fuentes cercanas a We Got This Covered, una película animada basada en el característico personaje estaría en proceso a través de Sony Pictures.

Hasta el momento, todavía no se ha confirmado la fecha de estreno, sin embargo, los primeros detalles de la historia detallan la cinta se basará en la premisa que se conocen en los videojuegos, con el protagonista que intentará detener los planes del malvado Doctor Neo Cortex.

No obstante, algunos fanáticos de la franquicia estarían preocupados debido al temor que ocurra con el diseño de Crash, tal como pasó con Sonic: La Película. Pero con la intervención de Sony, todo parece indicar que el nuevo proyecto estaría en buen camino y más aun con los resultados que el erizo azul muestre en taquilla.