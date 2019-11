Daniela Feijoó y el reto del protagónico

Tiene 22 años y experiencia en teatro y televisión, pero ha sido la telenovela ‘Chapa tu combi’ con la que la actriz Daniela Feijoó ha asumido su primer rol protagónico en una historia que se ha convertido en sinónimo de sintonía.

La producción debutó con 31 puntos de rating, cifra que sorprendió y alentó a Feijoó. “Estoy muy feliz por el respaldo que el público le ha brindado a la telenovela, creo que es una telenovela que muestra muchos temas que se acercan a nuestra realidad, con los cuales se pueden identificar los peruanos. Paloma es una joven que buscará justicia a raíz de un hecho trágico que le sucede en su vida y que involucra a su novio Valentín, quien se convierte en su motor para salir adelante”.

Entusiasta menciona que ‘Chapa tu combi’ es una telenovela que empieza con mucho drama, pero la historia tiene mucho de comedia. “Está inspirada en un hecho real (la muerte de unos muchachos en un almacén), pero lo que busca es enfatizar lo que está mal en nuestra sociedad y que nosotros tal vez no estamos notando”, dice la joven actriz a quien vimos en producciones como ‘Mi Esperanza’.

“La telenovela habla del abuso de poder, la injusticia. Paloma, mi personaje, pierde a su novio y volverá a ilusionarse. En el camino se verá la lucha de seguir atada a su pasado o mirar para adelante”, comenta en un alto de las grabaciones.

“Estoy feliz y agradecida. En todas las producciones que he realizado he compartido con grandes actores. En ‘Mi Esperanza’ estuve con Bruno Odar y Érika Villalobos. Ahora, vuelvo a estar frente a un elencazo. Yo procuro estar siempre atenta a lo que ellos hacen y también me gusta escucharlos, observarlos. La experiencia manda. Soy como una esponja. Aquí estoy con compañeros que me ponen nerviosa por toda la trayectoria, pero creo que es normal. Ahora actúo con Emilram Cossío, Juan Carlos Rey de Castro, Stephanie Orúe, quien además es mi coach, y Emanuel Soriano. Emanuel siempre me ha parecido un superactor y me pone nerviosa cuando tengo escenas con él”.

Daniela no ha hecho aún cine, pero es un tema que está pendiente y en agenda. “Estoy feliz con lo que me está pasando ahora. A la par de esta telenovela, tengo pendiente un proyecto de microteatro y también una oferta de cine. Es un proyecto fuera de aquí –dice misteriosa–. Hay una producción de cine independiente, lo cual de por sí es muy difícil, así que estamos empujando el carro como se dice”, finaliza.