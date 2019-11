¡No va! desmienten producción de Joker 2

No habrá secuela. Hoy se difundió en distintos portales de noticias que DC Comics y Warner Bros están trabajando en una secuela de Joker, como parte del éxito taquillero y de crítica que fue la película de Todd Phillips.

Sin embargo, tal anuncio ha sido desmentido por un informe de seguimiento que afirma que Joker 2 aún no ha sido confirmada.

Así lo informó la página web, Deadline quien desmiente la noticia publicada por de The Hollywood Reporter, alegando que es “completamente falso”.

Deadline afirma lo siguiente: “no hay acuerdos para una secuela, ni siquiera negociaciones con el director Todd Phillips o su coguionista Scott Silver”.

A continuación te dejamos con el informe final publicado por Deadline :

“Nadie dice que una secuela de Joker no sucederá algún día. Pero varias fuentes dijeron que aún no ha sucedido nada, y que Phillips y el coguionista Scott Silver no han hecho ningún anuncio real para bosquejar el nuevo ascenso oscuro del personaje de Arthur Fleck de Joaquin Phoenix, o incluso hacer un trato para hacer eso”.

A pesar que es comprensible que Warner Bros quiera producir una secuela de Joker, dado el éxito de taquilla de la primera (más de mil millones de dólares).

Sin embargo, la naturaleza de la historia de Joker hace que sea increíblemente difícil hacer una secuela que no invalide por completo la ambigua historia vista en los cines.

Aun así, tanto Phillips como Joaquin Phoenix han declarado previamente que hay posibles ideas para trabajar en una secuela, por lo que esta puerta aún no está completamente cerrada.

