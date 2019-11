It 2: guionista revela sobre un posible spin-off de la película

Con el éxito que tuvo It y su secuela, Andy Muschietti y Bill Skarsgard conversaron sobre la posibilidad de hacer una tercera parte, que iba a ser más enfocada en Pennywise, no obstante, al final no se llegó a una conclusión para decepción de todos los fanáticos.

Pero ahora, el guionista de la cinta Gary Dauberman, se refirió nuevamente sobre el tema, aclarando sobre la posibilidad de hacer algún spin-off. “Creo que es posible. Cualquier cosa del universo de Stephen King me interesa, pero solo hay una parte de la historia que se puede contar en dos películas. Definitivamente, hay elementos de la novela que se pueden expandir y hacer su propia película”, explicó el escritor.

Tráiler de IT 2

Además, comentó que todo dependería de la aceptación de los espectadores. “Solo es una cuestión de si la gente quiere verlo, pero creo que Pennywise ha estado en este mundo durante mucho, mucho tiempo y ha habido mucho derramamiento de sangre y muchas historias que se pueden contar”.

Aunque lo mencionado por Dauberman son especulaciones de lo que lo que podría suceder, aun quedaría pendiente lo que el director y Skarsgard tendrían planeado para darle vida nuevamente a Pennywise. Mientras tanto, Andy Muschietti se habría pronunciado sobre hacer un supermontaje que mostrara más detalles de la cinta y el guionista también se habría pronunciado al respecto. “Sé que Andy ha tenido una idea para el supermontaje, el cual me encantaría ver, pero cortamos escenas por una razón en concreto”.