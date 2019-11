Frozen 2: todo lo que debes saber de la secuela de la exitosa película de Disney

“Frozen”, la historia fantástica de Elsa, Anna, Kristoff, Sven y Olaf en Arendelle, merecía una segunda aventura después del éxito mundial de la entrega original, estrenada en 2013, y Disney se ha encargado de hacer realidad esta idea.

La espera ha terminado y este jueves 21 de noviembre se estrenará “Frozen 2” en los cines de toda Perú.

A continuación te contamos los datos curiosos sobre “Frozen 2”

UNA SITUACIÓN PELUDA

“Frozen 2” es la primera película en utilizar nuevo software: un simulador de cabello llamado Beast, que ayudó a los realizadores a lograr rizos específicos para Anna, los mechones de cabello de Kristoff despeinados por el viento y un nuevo estilo para Elsa.

ANIMACIÓN INVISIBLE

A la hora de animar a Gale, el espíritu del viento, los realizadores enfrentaron el reto de tener que crear un personaje que es básicamente invisible. Finalmente, decidieron animar los movimientos de Gale a través de todas las cosas que Gale altera —desde hojas hasta la ropa o el cabello de otro personaje—. Swoop, una nueva tecnología creada en Walt Disney Animation Studios, los ayudó a dar vida al espíritu.

BIEN PLANTADOS

Los realizadores consultaron a un botánico de la ciudad de Oslo, Noruega, para asegurarse de que la vegetación del bosque encantado fuera genuina. Entre las 10 variedades de árboles se encuentra el álamo, que predomina a lo largo de la película. También se exhiben plantas tapizantes, como la gayuba, camarina negra, helechos y epilobios; seleccionadas específicamente por contribuir a la paleta de color del bosque encantado.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE FROZEN 2

17 RENOS DIMINUTOS

En “Frozen 2”, Jonathan Groff presta su voz al montañés Kristoff –en la versión original en inglés de la película-, quien lucha por expresar sus sentimientos a Anna. Las emociones del personaje cobran protagonismo en la nueva canción original “Lost in the Woods”, en la que Groff da voz no sólo a Kristoff, sino también a Sven y a más de una decena de otros renos “de acompañamiento”.

CAMINANDO SOBRE EL AGUA

El espíritu del agua, conocido como el Nokk, presentó otro desafío a los artistas y técnicos. El Nokk no sólo está hecho de agua, sino que cobra vida dentro y sobre el agua. Y, por si fuera poco: una de las escenas introductorias tiene lugar de noche en el Mar Oscuro. Los realizadores dieron volumen al personaje dotándolo de un ligero brillo que se refleja sobre el fondo oscuro, movimientos característicos de un caballo y efectos de agua en las crines y la cola.

ESCENOGRAFÍA DIGITAL

Los artistas detrás de la creación del bosque encantado se inspiraron en el artista Eyvind Earle, que era uno de los célebres integrantes de Disney Animation en la década de 1950 y estuvo a cargo de los etéreos fondos y la elección de colores de LA BELLA DURMIENTE.

· Los realizadores se sintieron particularmente inspirados en la agrupación de árboles y las verticales de Earle.

· Los realizadores también se inspiraron en los pintores rusos de principios de siglo XX caracterizados por hacer un uso intrigante de la luz en sus paisajes.

· El Nokk está inspirado en el folklore nórdico, y adopta la forma de un caballo con el poder del océano.

Conteo regresivo para el estreno de Frozen | Créditos: difusión

LA MÚSICA EN CIFRAS

La banda sonora de “Frozen 2” presenta canciones originales de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, y música original de Christophe Beck.

· La banda sonora presenta 7 nuevas canciones originales.

· 3 artistas grabaron versiones especiales de las canciones para los créditos finales de la película en la versión original en inglés: Panic! At The Disco, Kacey Musgraves y Weezer

· El artista español David Bisbal interpreta “Mucho más allá” la versión en español de la canción de los créditos finales para Latinoamérica y España

· La banda sonora fue grabada con 91 de los intérpretes más consagrados de la ciudad de Los Ángeles: la orquesta más numerosa con la que jamás haya grabado Beck.

· La canción de Kristoff: “Lost in the Woods”, está inspirada en los temas de glam rock de la década de 1980 (con el efecto del viento en el cabello incluido).

“Frozen 2” se estrenará en nuestro país este jueves 21 de noviembre, seis años después del estreno de “Frozen: El reino de Hielo” y es la primera secuela de una película de princesas Disney que se estrena en el cine.