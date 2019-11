Dragon Ball: actor de Aquaman sería el Goku del live action de Disney [FOTO]

Después de la millonaria compra de Fox por parte de Disney, se sabe que la compañía del ratón está planeando una adaptación live action del conocido anime Dragon Ball.

A pesar que no existe una fecha de producción y menos de estreno, según informa la web We Got This Covered, el estudio ya tiene en mente a quién quieren para interpretar a Goku y se trataría del actor que participó en Aquaman, Ludi Lin.

El actor de 32 años, interpretó a Murk en la película protagonizada por Jason Momoa y también es recordado por los fanáticos de Power Rangers al ponerse en la piel de Zack, el Black Ranger en 2017.

Lin también está filmando el próximo reinicio de Mortal Kombat en el que interpreta a Liu Kang. Tanto esta película como la película de Dragon Ball tienen el potencial de convertirse en grandes franquicias de gran éxito de ventas y si Lin es reconocido como el saiyajin podría ser un gran impulso para su carrera.

De hecho, es bastante seguro decir que la adaptación de Dragon Ball tiene una muy buena posibilidad de superar el remake de Mortal Kombat en la taquilla.

Si bien la franquicia de videojuegos es bastante popular, aún palidece en comparación con el anime creado por Akira Toriyama.

Solo queda esperar que representantes de Disney confirmen la producción y el elenco de la posible y esperada película de Dragon Ball.

