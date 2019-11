Henry Cavill sobre si seguirá siendo Superman: “No me he rendido con el papel”

A dos años del estreno de La liga de la justicia, fans aún siguen hablando de ella, del Snyder Cut y sobre todo de la taquilla final que obtuvo.

Quien se ha pronunciado recientemente sobre su personaje en el DC Universe ha sido Henry Cavill, actor que le dio vida en su momento a Superman. Al parecer el intérprete todavía quiere quedarse con el papel del hombre de acero.

En conversación con Men’s Health, el actor ha confirmado que él sigue dispuesto a interpretar a Superman y afirmó que “la capa todavía está en su armario”.

“La capa todavía es mía”, explicó Cavill, dejando de lado así los fuertes rumores acerca de su salida de DC. “No me voy a sentar tranquilamente en la oscuridad mientras todo esto sucede. No he renunciado al papel. Todavía tengo mucho que dar por Superman. Muchas historias para hacer. Quiero reflejar los cómics. Eso es importante para mi. Hay mucha justicia por hacer para Superman. El estado es: Ya lo verán”, agregó.

Mira aquí Superman vs La liga de la justicia

En el tiempo transcurrido desde su fecha de estreno, Ben Affleck ha sido reemplazado por completo como Batman, con Robert Pattinson asumiendo el papel para una nueva trilogía bajo la dirección de Matt Reeves. Mientras que Gal Gadot y Jason Momoa han continuado su trabajo como Wonder Woman y Aquaman, mientras que Ezra Miller todavía está tratando de hacer una película de Flash.