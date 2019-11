WandaVision: nuevo rumor indica que los hijos de Scarlet Witch y Vision estarían en la serie

Wandavision es una de las series de Marvel Studios que está generando mayor expectativa, ya que no solo traería de vuelta a Vision, sino que serviría como antesala de Scarlet Witch en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Pero el rumor más grande que se ha generado sobre el programa, es que los hijos de los protagonistas, Speed y Wiccan, podrían aparecer en la historia. Según MCU Cosmic, se basaría en un supuesto casting que estaría buscando a gemelos de 8 años para interpretar a “Adam” y “Timmy”, apodos para los ya mencionados gemelos.

Aunque no serían más que especulaciones hasta el momento, ya se habría mencionado con anterioridad que los hermanos aparecerían como bebés en la serie, lo que le daría más peso a esta suposición.

Marvel

Además, el portal afirma que la idea es que Speed y Wiccan aparezcan en un episodio al estilo de las sitcoms de los años 5, para luego presentarse como niños en otro capítulo inspirado en los años 70 e inicios de los 80. Todo ello, para que los dos aparezcan como adolescentes en un episodio como se ve en las comedias actuales.

Si bien no hay nada confirmado oficialmente, Marvel no se ha pronunciado al respecto. No obstante, otro informe del sitio web indicaría que el estudio estaría construyendo el camino para presentar a los jóvenes Vengadores, donde Wiccan sería uno de los más importantes de la lista.