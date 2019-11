Dragon Ball Super: la trivial razón del por qué Trunks Xeno no fue saiyajin 4

Se sabe que el nivel Super Saiyajin 4 no es oficial debido a que salió en la saga GT, pero no deja de ser considerada como una transformación muy poderosa, con la cual Goku y Vegeta pudieron derrotar a casi todos los villanos.

Y debido a las aventuras no canon de Super Dragon Ball Heroes, esa técnica regresaría con las versiones alternativas de los protagonistas en su versión Xeno, sin embargo, inicialmente había planes para que Trunks también obtuviera esa forma.

En una reciente entrevista que salió en la guía especial que celebra el noveno aniversario del juego de arcade Super Dragon Ball Heroes, detalla que el hijo de Vegeta casi obtuvo el Super Saiyajin 4, pero no se dio ya que el equipo no supo qué estilo de cabello darle.

Según lo que informó en la reunión, Trunks obtendría este poder junto a su padre y Goku Xeno por su compatibilidad que formaba su versión en la historia de Xeno en la franquicia: “Decidimos ‘seguro, al final sería Trunks. ‘…Al principio, había un plan para darle el SSJ4, pero hubo varios problemas, como si el color del cabello era morado o negro, y se convirtió en mucho de qué hablar…”.

A continuación mostramos algunos fanarts que muestran algunas posibilidades del personaje como Super Saiyajin 4:

La razón para no ver al querido héroe en esa transformación, fue por el diseño y color del cabello ya que, no se sabía si debía parecerse a Goku, Vegeta e incluso al de Vegito, por lo que optaron darle al nivel Dios Super Saiyajin y simplificar las cosas. No obstante, no cabe dudas que hubiera sido interesante ver al guerrero con el saiyajin 4.