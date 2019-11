A días del estreno de la temporada 2 de The End of the F***ing World en Netflix, la creadora de la serie, Charlie Covell, viene siendo interrogada por los fans y medios sobre si tiene planeado presentar nuevos capítulos.

El éxito y aceptación del público han hecho que más de uno se pregunte si Alyssa y James volverán a la comedia de humor negro. La actriz y creadora tiene una postura ya establecida.

“Creo que, para mí, esto es todo. Sí, eso ya está terminado. Creo que tratar de sacar más provecho estaría mal, me gusta dónde lo dejamos”, explicó la showrunner al portal RadioTimes.

The end of the f***ing world 2 - Tráiler

Las declaraciones de Covell podrían estar dejando a más de un fan con el corazón roto o convencidos que el final que le dio la serie a los personajes principales fue el mejor.

Por su parte, Covell asegura que cuando escribió la primera temporada de The End of the F***ing World tenía en mente una segunda entrega, pero que era algo que no podía tener certeza de si sucedería o no.

“A estas alturas no sé si habrá nuevos episodios, no se puede escribir algo nuevo solo porque la gente quiere, hay que prepararnos", agregó.