El señor de los cielos: Aurelio Casillas regresó, pero fans afirman que es un doble de Rafael Amaya

Con la llegada de la temporada 7 de “El Señor de los Cielos” más de un fanático esperaba ver el regreso triunfal de Aurelio Casillas, personaje interpretado por Rafael Amaya, a la trama original.

Pero lo que nadie imaginaba era que la serie de Telemundo decidiera matar a Casillas solo en el primer capítulo de la ficción. Tras los comentarios negativos de los televidentes, la producción tomó medidas y lo hizo volver, pero como flashbacks. Los últimos hechos por la serie han sido criticados.

Entre los recuerdos de sus hijos, ex parejas y amigos, las apariciones esporádicas de Aurelio Casillas tienen a los fans preocupados, sobre todo porque algunos afirman que el actor que aparece en pantalla no es Rafael Amaya sino un doble.

El señor de los cielos temporada 7: ‘cameo’ de Rafael Amaya

"Parece Rafael Amaya pero no habla igual, está como ronco, y su cara se ve diferente. Está muy raro todo esto”, “Desde que vi que Aurelio murió deje de ver la serie; llegue aquí por que vi una noticia que esta vivo, pero él no es” y “Ese no es nuestro Rafael Amaya”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta oficial de Instagram de “El Señor de los Cielos”.

Sin embargo uno de los actores que participa en la ficción asegura que el actor que aparece en escena es el auténtico Rafael Amaya.

Esta duda de la audiencia le parece extraña a Alan Slim quien interpreta a ‘Jaime’ pues asegura que es extraño que no conozcan al verdadero Aurelio Casillas.