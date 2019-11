Black Adam: Superman será uno de los rivales del villano

Después que Dwayne Johnson confirmó que DC Comics está produciendo Black Adam, miles de fanáticos de los cómics se preguntan quién será el héroe con el que se enfrente la contraparte de Shazam.

Está claro que Warner Bros no dirá nada por el momento, ya que espera iniciar una franquicia con Black Adam y parece que esto podría implicar que se enfrente al Hombre de Acero.

Así lo indica la página web, We Got This Covered, que informa que Superman aparecerá en Black Adam 2 en un enfrentamiento entre Clark Kent y Teth-Adam.

Escena eliminada de Superman

Además, existe la posibilidad de un cameo del Hombre de Acero en la primera película, pero eso aún no es seguro, probablemente debido a que el personaje actualmente está cambiando en el DCEU.

Otra razón por la que Superman se está retrasando para la secuela es porque el principal rival de Adam en su primera película en solitario será Hawkman.

Solo queda esperar el estreno de la película para saber que rumbo tomará, Black Adam llegará el 22 de diciembre de 2021 a los cines.

Así lucirá Dwayne Johnson como Black Adam. Foto: Instagram

