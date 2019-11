Rick y Morty 4x02 EN VIVO: ¿cómo, dónde y a qué hora ver el segundo episodio de la cuarta temporada?

Rick y Morty es sin duda la serie animada del momento. El inicio de la cuarta temporada comenzó el 10 de noviembre y fue bien recibida por los televidentes.

El segundo capítulo, titulado “The Old Man and the Seat” (EL viejo y el asiento) se estrenará este 17 de noviembre a través de los canales HBO, Adult Swim y TNT.

Sin embargo, la cuarta temporada de la serie será un regreso parcial, ya que el nuevo tráiler informó que los primeros cinco capítulos se emitirán este año; mientras que el resto será en algún momento de 2020.

Dan Harmon y Justin Roiland, creadores del show, aseguraron que la espera entre temporadas no será tan larga. Esto es debido a que Adult Swim dio luz verde para la producción de 70 capítulos, lo que garantiza que la serie se mantendrá en el aire por cinco o seis temporada más.

Rick y Morty temporada 4 capítulo 2 ONLINE: ¿Cuándo se estrena el segundo episodio?

La fecha de estreno Rick y Morty de la nueva temporada 4 capítulo 2 se estrena el 17 de noviembre en Estados Unidos, mientras que en España será el 18 de noviembre. Aún no hay fecha para Latinoamérica.

Rick y Morty 4x02

Rick y Morty temporada 4 capítulo 2 ONLINE: opening de la serie animada

Rick y Morty temporada 4 capítulo 2 ONLINE: ¿A qué hora se estrena la serie animada?

El estreno de Rick y Morty temporada 4 capítulo 2 está programada para ser estrenado a las 11:30 p.m. horario ET.

¿Dónde ver Rick y Morty temporada 4 capítulo 2?

El segundo episodio de la nueva temporada llegará a través de Cartoon Network, durante la emisión de Adult Swim. Además, la futura plataforma de streaming HBO Max reveló que emitirá todos los episodios de Rick and Morty a partir de 2020 (aún sin fecha definitiva de disponibilidad).

Sinopsis de Rick y Morty temporada 4 capítulo 2

Rick es un anciano mentalmente desequilibrado pero científicamente dotado que recientemente se ha vuelto a conectar con su familia. Pasa la mayor parte de su tiempo involucrando a su nieto Morty en aventuras peligrosas y extravagantes en el espacio y universos alternativos. Compuesto por la ya inestable vida familiar de Morty, estos eventos le causan a Morty mucha angustia en el hogar y la escuela.

There's an intern for that. Catch a NEW episode of #RickandMorty - tomorrow at 11:30p on @adultswim. pic.twitter.com/C4Dz0OKqQX — Rick and Morty (@RickandMorty) November 16, 2019

Lista de episodios Rick y Morty temporada 4

Capítulo 1: Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat - 10 de noviembre de 2019

Capítulo 2: The Old Man and the Seat - 17 de noviembre de 2019

Capítulo 3: One Crew over the Crewcoo’s Morty - 24 de noviembre de 2019

Capítulo 4: Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty - 1 de diciembre de 2019

Capítulo 5: Rattlestar Ricklactica - 8 de diciembre de 2019

¿Cuáles son los personajes de Rick y Morty?

Los personajes que integran la serie animada llamada Rick y Morty y aparecerán en la temporada 4 capítulo 2, son los siguientes:

Rick Sanchez: Un genio científico que es el padre de Beth Sanchez Smith, y el abuelo materno de Morty y Summer Smith. Tiene 70 años .Es estadounidense de ascendencia británico-española-mexicana. Sus tendencias alcohólicas llevan a la familia de su hija a preocuparse por la seguridad de su hijo Morty.

Rick Sánchez

Morty Smith: El nieto de 15 años de buen corazón, pero fácilmente manipulable, es frecuentemente arrastrado a las desventuras de Rick. A menudo es reacio a seguir los planes de Rick, y con frecuencia termina traumado por los métodos poco ortodoxos que Rick usa para “arreglar” situaciones.

Morty Smith

Summer Smith: La hermana mayor de 17 años de Morty, una adolescente más convencional y a menudo superficial, está obsesionada con cualquier cosa que pueda mejorar su estatus con sus compañeros. Summer es muy similar a su madre, ya que a menudo se muestra muy inteligente y humorística, pero es mucho más desinteresada.

Jerry Smith: El inseguro padre de Morty, el ex-marido de Beth, y el yerno de Rick, que desaprueba fuertemente la influencia de Rick sobre Morty. Su matrimonio a veces se ve amenazado por las reacciones de su esposa a su pobre relación con Rick.

Beth Smith: La hija de Rick, madre de Morty y Summer y la esposa de Jerry. Ella es cirujana de caballos. Nivelada y asertiva, luchaba con el ego de su marido, que prospera desafiando su demostrada mediocridad.

¿Cómo ver Rick y Morty por HBO EN VIVO ONLINE?

La cuarta temporada de la exitosa serie de Adult Swim se estrenará simultáneamente a Estados Unidos tanto en TNT España como HBO España el próximo 11 de noviembre.

Recuerda que solo se emitirán cinco de los 10 que conforman esta nueva entrega, esperando a la segunda tanda en 2020.

Escúchanos en nuestro podcast de cine y series, Vértigo. En este episodio hablamos sobre el estreno de la cuarta temporada de Rick y Morty