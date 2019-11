Marvel: Lou Ferrigno critica al Hulk de Mark Ruffalo

Al parecer, el veterano Lou Ferrigno le ha dado voz a una gran cantidad de fanáticos de Marvel, al declarar que considera que el Hulk interpretado por Mark Ruffalo es algo que no puede tomarse en serio, a pesar de que lo respeta y considera un gran actor.

Ferrigno es muy querido por haber representado el lado salvaje del científico Bruce Banner en la serie de televisión The Incredible Hulk en el año 1978. En aquel entonces, cuando él le daba vida ‘al otro’, era el actor Bill Bixby quien personificaba al doctor Banner.

Pues bien, durante su paso como artista invitado por la Comic Con de Montreal, el actor manifestó que “Mark es un actor maravilloso. Pero hemos tenido tres actores diferentes, hemos tenido a Eric Bana, Edward Norton y Mark Ruffalo. El que más me gusta es Bill Bixby, también me gusta Edward Norton. Pero Ruffalo, creo que es un actor maravilloso, se mezcla muy bien con el aspecto Marvel de los Vengadores, pero no puedo tomarlo lo suficientemente en serio”.

Si bien hay quienes consideran a Mark Ruffalo como el mejor en ocupar el papel, hay muchos fans que piensan totalmente lo contrario. Pues afirman que desde que Disney tomó el control de la franquicia, el gigante esmeralda pasa a ser más un chiste andante que un científico serio siempre fue lo que destacó por encima de cualquier otro aspecto.

Lou Ferrigno considera que Disney influye mucho en la manera que se retrata al personaje en la actualidad, pues se ha desdibujado la intensidad que tuvo cuando era interpretado, por ejemplo, por Bill Bixby en aquellos días.

“Bill tiene esa intensidad, y sabías que cuando él estaba en peligro, podías sentir esa intensidad. Pero debido a Marvel y Disney, han tomado una dirección diferente. No puedes tomarlo tan en serio como a la serie original” afirmó el veterano.

El éxito de aquellas primeras entregas sigue vigente y eso se comprueba al ver a Ferrigno viajando por el mundo a convenciones donde los fans sueñan con conocerlo y compartir un momento con él. The Incredible Hulk se emitió entre 1978 y 1982 y fue un éxito dentro y fuera de Estados Unidos.