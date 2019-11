Joaquin Phoenix sobre los Premios Oscar: “Es una estupidez”

Joaquin Phoenix ha deslumbrado con su actuación en “Joker” y de esa forma se ha consolidado como uno de los posibles nominados a los Premios Oscar 2019.

Sin embargo, el actor estadounidense tiene una opinión sobre este evento que ha causado polémica en las últimas semanas. Se trata de una entrevista que le realizaron en 2012 y años después ha vuelto a difundirse.

En aquella ocasión, el protagonista de “Her” se encontraba promocionando la película “The Master: Todo Hombre Necesita un Guía” y señaló que las premiaciones le parecían estúpidas e incómodas.

“Solo digo que creo que es una mierda. Creo que es una mierda total y absoluta y no quiero ser parte de eso. No creo en eso. Es una zanahoria, pero es la zanahoria de peor sabor que he probado en toda mi vida. No quiero esta zanahoria. Es totalmente subjetivo. Enfrentar a las personas entre sí de esa manera. Es la cosa más estúpida del mundo entero”, fueron las palabras del artista para Interview Magazine.

Joaquín Phoenix ha estado nominado a los Premios Oscar por la película “Gladiador”, “Walk the line” y “The Master”. En aquellas tres veces no logró ganar el máximo galardón del cine.

Joaquin Phoenix responde sobre el dudoso final de la cinta

Una de las controversias más grandes en el mundo del cine se dio tras el estreno de Joker, cuyas escenas son confusas para los espectadores, al considerar que todo pudo haber sido alucinaciones del protagonista.

Arthur Fleck, quien posee problemas mentales, termina encerrado en un manicomio luego de asesinar a Franklin Murray en su programa en vivo. Todo ello, generó las dudas de si probablemente toda la historia que se conoce nunca pasó realmente.

Phoenix señaló que su personaje puede ser visto de diferentes maneras y en ello está la gracia de Joker. “Ha sido muy interesante cómo la gente ha reaccionado a la película y lo que ven. Para mí, todas esas respuestas son válidas”, finalizó el artista.