Disney Plus corregirá el formato mutilado de Los Simpson, pero aun el próximo año

El streaming de Disney Plus fue lanzado esta semana en Estados Unidos, pero trajo consigo varias críticas que no fueron toleradas por los usuarios. Por un lado, las fallas en el servicio y por otro, los problemas con el contenido, destacando la incorrecta presentación de los episodios más antiguos de Los Simpson.

Sucede que la clásica serie animada fue desarrollada con una relación de aspecto 4:3 debido al formato de la televisión analógica, a lo que Disney Plus no tuvo mejor idea que recortar e incluso estirar los episodios más antiguos de la serie para que coincidieran con la relación de aspecto 16:9 widescreen que se utiliza actualmente. Esto generó que algunas bromas visuales desaparecieran y obviamente los fans no lo perdonaron.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que las distintas temporadas de Los Simpson son una de las principales cartas de Disney Plus, la plataforma aseguró que solucionará el problema, pero recién a partir del próximo año.

Usuarios manifiestan su malestar por los cuadros recortados de la serie

“Presentamos a Los Simpson en una relación de aspecto de 16: 9 en el lanzamiento para garantizar la calidad visual y la coherencia en las 30 temporadas”, señaló Disney en una declaración (vía JoBlo). “Con el tiempo, Disney + quiere implementar nuevas funciones y opciones de visualización adicionales. Como parte de esto, a principios de 2020, Disney + quiere que las primeras 19 temporadas (y algunos episodios de la temporada 20) de Los Simpson estén disponibles en su relación de aspecto original de 4:3, dando a los suscriptores la opción de elegir cómo prefieren ver la popular serie”, comunicó la franquicia.

Esto significa que quienes ya cuenten con el servicio en países como Estados Unidos y Canadá, podrán ver Los Simpson sin problemas desde el 2020. El lado amable la serie debería llegar sin inconvenientes cuando Disney Plus debute en América Latina a fines del próximo año.