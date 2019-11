Batman: Christian Bale revela por qué rechazó una cuarta película

Para muchos seguidores del cómic, el Batman definitivo fue, es y seguirá siendo el que Cristopher Nolan dirigió en el 2005 en Batman Begins. Esto catapultó la carrera de Christian Bale, quien tuviera el protagónico durante tres entregas, sin embargo nadie entendía por qué no aceptó ser una vez más el Caballero de la Noche.

Bale era perfecto interpretando a Bruce Wayne, y a la vez le otorgaba a su alter ego enmascarado ese misterio y oscuridad necesarios para revivir al personaje después de lo terrible que fue “Batman & Robin" de Joel Schumacher. Pues bien, en una reciente entrevista admitió porque rechazó una cuarta película de Batman, y tiene toda la razón.

“Nunca fuimos arrogantes al suponer que teníamos una oportunidad más allá de una película a la vez. Eso es algo de lo que Chris [Nolan] siempre hablaba. Él diría: ‘Esto es todo. Estamos haciendo una película. Eso es todo lo que tenemos’. Luego, cuando vinieron y dijeron: ‘¿Quieres ir a hacer otro?’, fue fantástico, pero aun así dijimos: ‘Esto es todo. No tendremos otra oportunidad’. Luego vinieron y dijeron: ‘OK, hagamos un tercero’. Chris [Nolan] siempre me había dicho que si teníamos la suerte de poder hacer tres, nos detendríamos. ‘Vamos a irnos después de eso’ nos dijo”, fueron las palabras de Bale.

“The Dark Knight Rises” fue una de las cintas más exitosas de DC Comics. Ganó en taquilla tres veces más que su predecesora, al punto de ser nombrada como la mejor película de cómics jamás realizada, pero el sueño de Nolan era hacer una trilogía y ya.

“Cuando inevitablemente se nos acercaron y dijeron: ‘¿Qué tal un número cuatro?’, dije: ‘No. Tenemos que apegarnos al sueño de Chris [Nolan], que siempre fue hacer una trilogía. No nos estiremos demasiado y seamos demasiado indulgentes y salgamos bien de esto’. Es por eso que, bueno, Chris [Nolan]… nos alejamos. Después de eso me informaron que mis servicios ya no eran necesarios”, aseguró el actor.

Los fans sin duda creen que tomó una buena decisión, y ahora esperan ver el resultado de “The Batman” con Robert Pattinson a la batuta, y dirigida por Matt Reeves. Se espera que la nueva cinta se estrene el 25 de junio de 2021.