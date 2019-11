Robert Pattinson confesó por qué decidió ser Edward Cullen en la saga Crepúsculo

En los últimos meses, Robert Pattinson ha captado toda la atención debido a que será el encargado de dar vida a Batman, uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos. Tras saltar a la fama mundial por su actuación en Crepúsculo y sus secuelas, él decidió buscar otros proyectos de corte independiente donde pudiera tener mayor reconocimiento por su talento y no solo por ser la cara bonita del momento.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Jennifer Lopez para Variety, él contó lo que realmente pensó sobre la famosa saga de vampiros al entrar en el proyecto. El actor confesó que imaginaba Crepúsculo como algo más independiente y no como una gran película de estudio, pues la directora Catherine Hardwicke, responsable del proyecto, había realizado filmes hardcore como “A los trece” en el 2003 y “Lords of Dogtown” en el 2005.

“Quiero decir, es una historia extraña, Crepúsculo. Es extraño cómo respondió la gente. [Los libros] son muy románticos, pero al mismo tiempo, no es como Diario de una Pasión. Diario de una Pasión es muy, muy dulce y triste y esas cosas. Crepúsculo trata sobre este chico que encuentra a la chica con la que quiere estar, y también quiere comérsela. Bueno, no literalmente comérsela, beber su sangre, lo que sea. [...] No es que otras personas les digan que no pueden estar juntos, es su propio cuerpo”, contó el ex vampiro.

Para el próximo protagonista de The Batman, los vampiros han quedado en el pasado, pues la última entrega de la saga cinematográfica fue estrenada en 2012. Recordemos que el fenómeno cosechó millones de fans alrededor del mundo, una cantidad enorme de muchachas que querían enamorarse de un vampiro real, tan pálido y atractivo como Robert Pattinson.

“Pensé que definitivamente había partes que eran muy románticas, pero para mí, pensé que era una historia bastante extraña e incluso cuando la promocionaba, era bastante abierto sobre lo extraño que pensaba que era”, finalizó el actor.

Actualmente el actor se prepara para su papel en The Batman, el cual es uno de los proyectos más esperados de DC Comics. La película será dirigida por Matt Reeves y en su elenco ya se han confirmado a los actores Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano y Andy Serkis.