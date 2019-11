Naruto: Kishimoto pensó en adorable nombre para Gaara y editor lo negó

Naruto se convirtió en uno de los animes más populares desde que se transmitió, teniendo a muchos seguidores quienes no se perdían cada episodio. Ahora una nueva generación llega con Boruto y sus amigos, contando más aventuras y misiones que deberán cumplir los ninjas.

Sin embargo, hay algunos personajes de la primera saga que pocos pueden olvidar, tales como Gaara, que tuvo una evolución en su forma de ser para la parte de Shippuden, convirtiéndose finalmente en el quinto Kazekage de la Aldea Oculta de la Arena.

Y aunque ahora el joven ninja tenga a muchos seguidores, Masashi Kishimoto, creador de Naruto, tendría otra idea para él, en especial para su peculiar nombre.

“Para mí, se suponía que el nombre de Gaara era Kotarou Fuuma, Pero mi editor no estuvo de acuerdo. Me opuse y dije que era un nombre apropiado para un ninja de la arena”, finalizó el creador, agregando que la discusión duró varias semanas.

“Todavía no sé la razón para eso. Cuando dije “¿Entonces cómo se supone que debo llamarlo?” Mi editor dijo “Gaara”. De hecho, me gustó eso, así que lo guardé. Luego, más tarde, me dijo que ese era el nombre de una estación de esquí y que acaba de regresar del lugar “, informó Kishimoto.

“Yo le dije ‘Eso es solo bullsh ‘(mierd#)”, pero como ya tomé el nombre en la historia y me gustó, lo guardé. Más tarde, dejé de centrarme en los apellidos y simplemente busqué el nombre y el significado del nombre “, confiesa el mangaka.

Aunque Fuuma haya sido la primera opción del artista, Gaara tendría un significado mucho más adecuando, ya que, cuando se separa el nombre en su kanji, se dividiría en “yo”, “amor” y “demonio”, los cuales encajarían con el personaje debido a su obsesión sobre los sentimientos de afecto y su pasado de Jinchuuriki.