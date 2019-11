Disney+ arruina serie animada X-Men y causa la indignación de los fanáticos de Marvel

Uno de los principales motivos que tienen los fanáticos para crearse una cuenta en Disney Plus son las series antiguas de Marvel, como por ejemplo Spider-Man, Los 4 Fantásticos, X-Men, entre otras.

Esta última se encuentra en medio de la polémica, pues los usuarios han usado las redes sociales para quejarse sobre el criterio que tuvieron en Disney para ordenar los capítulos.

La serie de los X-Men cuenta con una tercera clasificación totalmente nueva para Disney Plus. Esto ha confundido a los fanáticos de los mutantes, pues las dos primeras temporadas se encuentran en orden; sin embargo, la tercera mantiene un orden demasiado confuso.

A través de Twitter, el usuario @brettwhite expuso que hasta el episodio tres de la tercera temporada está todo bien para después, alocarse. “No es demasiado importante excepto por una cosa: en orden de emisión y de Disney+, Jean Gray desaparece durante 2 o 3 episodios entre Phoenix Saga y Dark Phoenix Saga. Sin embargo, en orden de guión, no aparece en seis capítulos seguidos, lo que hace que su ausencia sea mucho más notable”.

Marvel

El hilo continúa y el usuario añade que “esto es realmente importante porque el episodio de la muerte, funeral y luto de Jean Gray (No Mutant Is An Island), que se suponía que se emitiría correctamente después de The Phoenix Saga, se retrasó y no se emitió hasta dos años más tarde”.

Este no sería el único error que ha presentado Disney Plus, pues también hubo con Los Simpson. La serie de FOX tiene un aspecto diferente, haciendo que algunos fragmentos aparecen recortados. Por ejemplo, han pasado de.3 a 16:9, eliminando partes del fotograma.