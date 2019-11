Marvel: ¡Oficial! Robert Downey Jr. regresará como Tony Stark en la Fase 4 del UCM

Tras su muerte en “Avengers: Endgame”, los fans se estaban haciendo la idea de no ver nunca más a Robert Downey Jr., incluso que no volvería a tener una participación en la futura Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sin embargo, estaban muy equivocados. El actor que da vida a Tony Stark/Iron Man volverá a interpretar a este personaje en una de las series que se estrenará bajo la plataforma de Disney Plus. ¿De cuál estamos hablando? “What If...?”

La serie animada de la Fase 4 contará con los mejores actores del UCM, por ejemplo ha sumado a Jeff Goldblum (Gran Maestro) y Taika Waititi (Korg), las estrellas de “Thor: Ragnarok”. En esta oportunidad, se reveló que Robert Downey Jr. volvería como Iron Man.

“Volví a interpretar el papel hace un par de días. Fui a los estudios de Disney y grabé la voz del Gran Maestro para un episodio que estará en Disney+ que se llama What If...?”, expresó Godblum en BuzzFeed.

El actor siguió contando su experiencia, “es una versión animada de todos los personajes que conocemos y amamos de Marvel y este episodio incluyó al Gran Maestro y Iron Man, por lo que Robert Downey hará una voz para eso y Korg. Taika Waititi ya había grabado su voz para eso, así que sí, por un par de horas disfruté haciendo eso".

La noticia del regreso de Robert Downey Jr. sorprendió a todos los fanáticos de Marvel Studios, quienes podrán disfrutarlo por una vez más.

La serie “What If...?” llegará en 2020 y estará compuesta de varios capítulos animados. Cabe resaltar que se estrenará bajo la plataforma de Disney Plus.