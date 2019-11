Anthony Mackie admite que fue “extremadamente emocional” ser el nuevo Capitán América.

La vida es realmente diferente ahora para Anthony Mackie después que su personaje (Falcon) aceptó el escudo del Capitán América al final de Avengers: Endgame.

El actor brindó una entrevista con Deadline, donde habló sobre sus próximos proyectos en Seberg y The Banker. Mackie también se tomó un tiempo para reflexionar sobre su trabajo con Marvel Studios.

Capitán América vs. Thanos

Mackie indicó que entiende la responsabilidad que tiene delante. Además contó que cuenta con el apoyo de su coprotagonista, Sebastian Stan, que protagoniza junto a él la próxima serie de Disney Plus: The Falcon and the Winter Soldier.

“Sabes qué, para ser honesto, es muy emocional”, reflexionó Mackie. “He estado en el negocio durante 20 años y he tenido la suerte de hacer cosas increíbles y trabajar con personas increíbles. Para mí, ser un hombre negro en 2019 y recibir el papel del Capitán América con la historia de los hombres negros en este país es un paso monumental, no solo en el entretenimiento, sino también en mi vida. Ha sido extremadamente emocional. Mira, mi abuelo era un aparcero, ¿sabes a qué me refiero? Hay mucha historia, dolor, triunfo y alegría que viene conmigo siendo el Capitán América", concluyó el reconocido actor.

Solo queda esperar el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, la cual será una de las series exclusivas de Disney Plus, que estarán conectadas con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

