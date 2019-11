Dragon Ball: Disney planea película live action con actores asiáticos

Adaptar algún anime en versión live action no es un trabajo sencillo de lograr, y esto se ha visto en más de una ocasión con el caso de Death Note o Fullmetal Alchemist a cargo de Netflix, a que pesar de tener un considerable presupuesto, no logró convencer a los espectadores.

Y aunque no hayan tenido buenas críticas, nadie olvida a uno de los peores trabajados considerados dentro de este tipo de industrias, Dragon Ball Evolution, la cual decepcionó incluso al guionista, Bem Ramsey, quien más adelante pidió disculpas a todos los fanáticos.

Dragon Ball Evolution - Tráiler

“Sabía que este día llegaría. Dragonball Evolución marcó un punto creativo muy doloroso en mi vida. Tener algo en lo que aparezco como escritor y que sea odiado a nivel mundial es desgarrador. Recibir emails de odio de todo el mundo es descorazonador. He pasado muchos años intentando desviar la culpa, pero al final del día todo vuelve a las palabras escritas en el guión y tengo la responsabilidad de lo que fue una gran decepción para muchos fans. Hice lo mejor que pude, pero al final del día, 'tiré las bolas de dragón'.”

Sin embargo, una nueva oportunidad se podría llevar a cabo, debido a que según informó We Got This Covered, Disney estaría planeando una nueva adaptación live action de Dragon Ball, el cual contará con un elenco exclusivamente asiático y además tendrá un gran presupuesto.

Dragon Ball Z - Gohan derrota a Cell

Además, el medio mencionó que el dinero recaudado es para comenzar con una nueva franquicia de blockbusters ya que, la franquicia de Akira Toriyama es bastante larga, que incluso el propio anime cuenta con tres series canónicas, sin mencionar las películas animadas.

Esta noticia podría no ser del agrado de todos, debido a la mala experiencia que se tuvo con la cinta anterior y más aún que esto representaría un gran reto para la casa del ratón, por lo que solo queda esperar a un anuncio oficial, y que esta vez se culmine un buen trabajo del universo del saiyajin.