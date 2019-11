Tortugas Ninja: Netflix sacaría serie live action de los mutantes

El pasado miércoles se reportó sobre un nuevo acuerdo que tendrían Netflix y Nickelodeon que, para alegría de los fans, la plataforma de streaming incluiría nueva series y películas de la popular casa productora.

Sin embargo, una nueva noticia llegaría gracias a un reporte de We Got This Covered, quien afirma que la alianza traería la creación de una nueva serie en versión live action de las recordadas Tortugas Ninja.

Según anunciaron, "va a ser producida por Nickelodeon y estará dirigida a los adolescentes, con un tono que es cercano al de los cómics originales y la adaptación aparentemente sería bastante fiel al material original. Además de eso, y un posible lanzamiento de 2021, no sabemos mucho más por el momento, pero esto sigue siendo bastante emocionante".

Cabe recordar que la franquicia de las tortugas mutantes muy aparte de las historietas, ha tenido otras series y películas de animación, la cual incluye la famosa trilogía en la década de los 90.

Aunque no está confirmado por el momento, queda esperar el anuncio oficial de Netflix y a la vez saber qué tipo de versión será, debido a que los costos para animar a los protagonistas sería muy alto, indicando la posibilidad que usen actores de acción con trajes de efectos prácticos.