Escuadrón 6: Netflix estrena tráiler de nueva cinta con Ryan Reynolds y Michael Bay

¿Qué pasa si unes a Michael Bay con Ryan Reynolds? Probablemente, tendrás la película de acción definitiva. Si creías que esto era imposible, estás equivocado. Netflix nos trae “6 Underground” (Escuadrón 6).

El servicio de streaming nos trae una nueva cinta original, donde la acción es lo único que prevalece. A continuación podrás ver el tráiler de “Escuadrón 6”.

¡Historia, belleza y tranquilidad! Embárcate en una aventura al destino más exquisito del mundo... ¡Italia! Aquí podrás ver el tráiler de la nueva entrega de Netflix con Ryan Reynolds.

El tráiler de “Escuadrón 6” empieza con un anuncio de viaje italiano que está animando a las personas a visitar el país. En eso, pasamos a una persecución a toda velocidad, donde se pueden ver helicópteros de ataque al puro estilo de Michael Bay.

La nueva cinta de Netflix cuenta la historia de un grupo de personas que deciden fingir su propia muerte para así, poder luchar contra el crimen mundial como vigilantes.

Netflix

SINOPSIS OFICIAL DE "ESCUADRÓN 6″

“¿Qué es lo mejor de estar muerto? No es escaparte de tu jefe, tu ex, ni eliminar tus antecedentes penales. Lo mejor de estar muerto... es la libertad. La libertad de luchar contra la injusticia y la maldad que acechan nuestro mundo sin que nada ni nadie te detenga ni te diga que no”.

“Escuadrón 6” presenta un nuevo tipo de héroe de acción. Seis personas provenientes de distintos rincones del mundo y que son las mejores en lo que hacen fueron elegidas por sus habilidades y su único deseo de eliminar su pasado para cambiar el futuro. El equipo es reunido por un enigmático líder (Ryan Reynolds) cuya única misión en la vida es asegurarse de que, aunque él y sus compañeros jamás serán recordados, sus acciones no pasen al olvido.