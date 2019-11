Joker: Joaquin Phoenix revela si las teorías de los fans son ciertas

Joaquin Phoenix es el nuevo rey de las adaptaciones de cómics. El actor lidera el nuevo enfoque con el que se representa al Príncipe Payaso del Crimen, personaje que salió de las viñetas de un cómic de DC para plasmarse en la pantalla grande con un live-action que se centra específicamente en él.

Esta visión oscura y violenta, tal como debió ser siempre, se estrenó en los primeros días de octubre y continúa en cartelera solo para confirmar su exitoso paso por taquilla, debido a que la recepción hacia la cinta sí ha sido de lo más inesperada.

Pero en este punto empezaron a surgir los titubeos, debido a varios hilos sueltos de la trama que finalmente terminaron enredando a los espectadores. Por ejemplo, la duda sobre si Arthur Fleck es el verdadero Joker se mantienen, pero las teorías no solo se remiten a eso sino también a la posibilidad de que la historia dirigida por Todd Phillips maneja la narrativa de una forma que podría tener una segunda entrega.

Hay quienes teorizan de que todo es un sueño o que lo que se ve es el plan que el protagonista construye para poder salir del Asilo Arkham, y aunque quizás nunca quede claro, Joaquin Phoenix disfruta a sobremanera de estas.

El actor dio una entrevista a Los Angeles Times, medio al cual aseguró que le satisface saber que la película que protagonizó es de esas pocas producciones que tienen la habilidad de sacudir la mente y las emociones del espectador, incluso por un largo tiempo después de haber salido del cine.

"Es muy interesante ver cómo la gente reacciona a la película y a lo que ven, y en mi opinión todas las respuestas son válidas. Normalmente uno tiene que responder a esas preguntas, pero este caso es más de la participación de la gente y su interacción con la historia. Es algo que depende de la audiencia, y eso es algo muy raro, especialmente al tratarse de una película de un estudio grande y no quiero arruinarlo diciendo “No, la verdad es esta”. Para mi, hay tantas formas diferentes de ver a este personaje y su experiencia que no se me ocurre un significado en específico" declaró el actor.

Al finalizar la entrevista cuenta que para él la ambigüedad enriquece la historia y que cree que Arthur Fleck es el verdadero Joker que se convierte en el archivillano de Batman. Mientras tanto, el largometraje se acerca cada vez más a una nueva meta, la de los mil millones de dólares. Después de eso, solo le faltaría llegar a los premios Óscar para concluir su exitoso camino, porque el León de Oro ya lo ganó en septiembre.