Joker: Joaquin Phoenix responde sobre el dudoso final de la cinta

Una de las controversias más grandes en el mundo del cine se dio tras el estreno de Joker, cuyas escenas son confusas para los espectadores, al considerar que todo pudo haber sido alucinaciones del protagonista.

Arthur Fleck, quien posee problemas mentales, termina encerrado en un manicomio luego de asesinar a Franklin Murray en su programa en vivo. Todo ello, generó las dudas de si probablemente toda la historia que se conoce nunca pasó realmente.

Joker - Tráiler

Por esta razón, según informó el portal ComicBook, se le preguntó a Joaquin Phoenix qué piensa acerca de si todo lo que ocurrió fue de verdad y si el personaje principal es de verdad el Joker.

"Normalmente, tenemos respuestas a esas preguntas, pero esto es totalmente participativo e interactivo. Depende de la audiencia. Es extraño, especialmente con una gran película de estudio y no quiero arruinarlo diciendo: 'No, esto es lo que significa para mí'. Para mí, hay muchas maneras de ver este personaje y su experiencia. No creo que puedas tener un significado en particular".

Por otro lado, el director Todd Phillips se limitó a decir: “Es bonito ver las cosas tan diferentes que la gente saca como conclusión”, manteniendo en reserva su opinión sobre el tema y dejar que los espectadores lo interpreten a su manera.

Phoenix además agregó, que su personaje puede ser visto de diferentes maneras y en ello está la gracia de Joker. “Ha sido muy interesante cómo la gente ha reaccionado a la película y lo que ven. Para mí, todas esas respuestas son válidas”, finalizó el artista.