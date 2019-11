Lavoe vuelve a Lima con “El día de mi suerte”

“Héctor Lavoe es un ícono de la salsa no solo por esa extraña voz que no se sabe de dónde salía, sino por lo tormentosa que era su vida, así que hacer una serie sobre este personaje siempre será una historia atemporal”. Con esas palabras Lucho Cáceres, protagonista de El día de mi suerte, está convencido de que cada uno de los cuatro capítulos de la serie, que se verá en toda Latinoamérica, será un disfrute para el televidente.

La hilarante comedia situada en los años 80, original de Movistar y que se podrá ver en la misma plataforma, está inspirada en la única visita que hizo Lavoe al país. Narra la historia de Toño, un imitador del cantante al que la vida ha dado muchos golpes, pero que él interpreta como una señal de que su suerte cambiará. Además, cuando se entera de la llegada de Héctor Lavoe, hará todo lo posible por conocerlo.

“He participado en varias producciones nacionales pero esta serie tiene una gran calidad no solo en guion sino también en producción, significa el más grande atrevimiento en la ficción nacional así que creo que marcará un antes y un después en nuestros contenidos porque no subestima al televidente, no tiene nada de cursi ni es pacata”, señaló Cáceres.

Y ante la posibilidad de que la producción les abra las puertas a otros mercados, Cáceres tiene claro lo que quiere hacer. “No sé si salgan propuestas afuera pero yo me quedaría a trabajar acá y que vengan más personajes como Lavoe. No me quisiera alejar de mi arroz con leche y mazamorra morada, del parque Kennedy, de correr en el malecón. Desde acá les puedo dar vida a otros personajes”.

La serie dirigida por los hermanos Daniel y Diego Vega se estrena este viernes a las 12 m. Completan el elenco Carlos Carlín como Genaro Olaechea, empresario encargado de traer a Lavoe a Lima, Pietro Sibille, un exmilitar que ahora es seguridad de Genaro, Urpi Gibbons como la expareja de Toño, entre otros.