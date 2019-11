Star Wars: The Rise of Skywalker: George Lucas vuelve en la última película de la saga

Luego de su trabajo en Star Wars: El Despertar de la Fuerza, el cual tuvo todo tipo de comentarios por parte de los seguidores de la saga, Jeffrey Abrams regresó para dirigir Star Wars: The Rise of Skywalker, la película que concluirá la aventura iniciada por Disney después de comprar Lucasfilm.

Ahora que Episodio IX está a punto de estrenarse, van apareciendo en los medios, pequeños encuentros con los involucrados en la producción. Es así que en una entrevista reciente, Abrams habló sobre su encuentro con George Lucas antes de iniciar con la realización de The Rise of Skywalker.

“Tenía muchas cosas que decir sobre la naturaleza de la Fuerza, sobre los temas con los que lidió cuando estaba escribiendo las películas. Sí, hubo algunas conversaciones sobre los midiclorianos, él ama a sus midiclorianos. Pero fue algo bastante útil. Sentarse con él es muy agradable, solo escucharlo hablar, es el maldito George Lucas hablando sobre Star Wars. Siempre pienso que es un regalo escucharlo hablar sobre ese tema. Porque el efecto que tuvo en mí a los 10 años es realmente profundo”, afirmó en la entrevista.

El director también habló sobre los grandes retos que enfrentó con la siguiente película. De acuerdo con rumores que trascendieron, la idea original era un desastre y tuvieron que recurrir a Lucas para reestructurar la trama.

“En Episodio VII me estaba adhiriendo a una especie de enfoque que se sentía bien para Star Wars en mi cabeza. Se trataba de encontrar un lenguaje visual, como grabar en ciertas locaciones y hacer cosas prácticas de forma regular. Y de esa manera continuamos en Episodio IX, pero también me encontré haciendo cosas a las que no me hubiera atrevido en El Despertar de la Fuerza. Rian me ayudó a recordar que es por eso que estamos involucrados en estas películas, no solo para hacer algo que ya se había visto antes. [...] No diré que me sentí limitado en Episodio VII, pero sí me encontré queriendo hacer algo que se sintiera más consistente respecto a la trilogía original. Y en el IX me sentí como si quisiera atreverme un poco más”, finalizó Abrams.

Tras las decepciones que han experimentado los fans de Star Wars con las nuevas películas, es necesario que The Rise of Skywalker sea una conclusión épica. La cinta llegará a los cines el próximo 20 de diciembre, y podrás adquirir las entradas en preventa a partir del 14 de este mes.