Doctor Sueño: estas son las razones del fracaso de taquilla de la secuela de El Resplandor

Doctor Sueño fue estrenada el 8 de noviembre en cines, sin embargo las cosas no han salido del todo bien. La película generó grandes expectativas entre los seguidores de Stephen King, sin embargo, su taquilla ha sido un total fracaso.

La adaptación de la novela del reconocido escritor fue dirigida por Mike Flanagan. Quien durante los últimos años, ha causado muy buenas impresiones y su más reciente trabajo no es la excepción.

La película es protagonizada por Ewan McGregor, quien da vida a Danny Torrance, el pequeño niño que junto a su madre Wendy, sobrevivió a los terribles eventos del hotel Overlook vistos en El Resplandor.

En Doctor Sueño, Dan es un adulto con problemas de alcoholismo debido a los traumas del pasado. Con el desarrollo de la cinta, el personaje logra enmendar su camino y trabaja atendiendo enfermos terminales, sin embargo, en el proceso conocerá a Abra Stone, una adolescente que posee un dominio sobre el resplandor mucho mayor que él.

Con US$ 50 millones de presupuesto, Doctor Sueño aspiraba a obtener US$ 25 o US$ 30 millones durante su primer fin de semana en cartelera, sin embargo, tan solo ha logrado US$ 14 millones a nivel local y US$ 34 millones a nivel global. Lo que sugiere hasta el momento cifras en rojo.

Pero el largometraje está lejos de ser una mala producción. Por el contrario, las críticas han sido muy positivas, por lo que muchos todavía no entienden por qué la gente no la está viendo. En ese sentido, barajamos algunas posibilidades que podrían ayudarnos a comprender lo que viene sucediendo.

La audiencia estuvo compuesta mayormente por adultos

Los éxitos de horror y suspenso en años recientes se han visto reforzados por la presencia de mujeres menores de 25 años en las salas cines, sin embargo, los datos de The Wrap señalan que un 75% de los espectadores de Doctor Sueño fueron personas mayores de 25, además, el 57% resultaron ser hombres. Con estos números podemos entender que una gran parte del público que convierte a este tipo de cintas en triunfos de la cartelera no tuvo el interés de ver la película: muy jóvenes.

Diferencia temporal entre El Resplandor y Doctor Sueño

El Resplandor de Stanley Kubrick se estrenó en 1980 y no tardó mucho en convertirse en una obra de culto. A pesar de su amplia fama, no todos han tenido la oportunidad de ver la película, sobre todo los más jóvenes, quienes muy de vez en cuando escuchan hablar sobre obras clásicas del cine pero no se acercan a ellas. Entre El Resplandor y Doctor Sueño existen casi cuarenta años de diferencia respecto a sus lanzamientos, un tiempo demasiado prolongado que convierte a la secuela en un producto desconocido para muchos.

La fecha de estreno no fue elegida con sabiduría

Warner Bros tomó la mala decisión de estrenar la película en noviembre. Octubre o septiembre hubieran sido los meses ideales puesto que las fecha son beneficiosas para cintas ejecutadas en el terror, el suspenso y la fantasía, sobre todo por la llegada del Halloween. Doctor Sueño se ha quedado rezagada este 2019 y eso le ha quitado muchos millones en la taquilla. De acuerdo con The Wrap, tal vez la fecha ideal hubiera sido 25 de octubre, espacio relativamente libre para estrenos.

Una mala campaña de marketing

Warner Bros también cometió el error de darle mayor prioridad a It: Capítulo Dos y Guasón, películas que se convirtieron en éxitos de la taquilla. La campaña de publicidad para Doctor Sueño fue discreta y fugaz. Tal vez un gran boom de marketing en verano hubiera ayudado a levantar las ventas, sobre todo con el anuncio de que Ewan McGregor regresará a Star Wars como Obi-Wan Kenobi.

Doctor Sleep es distinta al resto de adaptaciones de Stephen King lanzadas este año

It: Capítulo Dos y Cementerio Maldito son películas cuyas sinopsis puedes describir fácilmente: un payaso extraterrestre que come niños en un pueblo perdido y un cementerio hechizado que revive animales con propósitos malignos, listo, suficiente como para generar millones. Sin embargo, en Doctor Sueño las cosas se complican un poco. Se trata de una especie de terror psicológico que se cocina a paso muy lento, es Danny Torrance enfrentándose a sus horrores de la infancia, un tema no tan fácil de abordar y sobre todo vender.