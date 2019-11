WandaVision: Wiccan y Speed, hijos de la Bruja y Vision, aparecerán en serie de Disney+

Cuando se anunció la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el presidente Kevin Feige reveló que no solo solo serían películas las que formarían parte de esto, sino también, series, las cuales se estrenarán en Disney Plus.

Una de ellas es “WandaVision”. La ficción que traerá marcará el regreso de la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Betany), quienes vivirán en los años 50. Incluso estará conectada de manera directa con Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la serie Loki.

Con el estreno de Disney Plus, los fanáticos pudieron ver el especial “Expanding the Universe” del UCM, donde se reveló que ha comenzado la producción de “WandaVision”. Lo curioso de esto es que pasaron algunas imágenes de cómics muy reveladoras.

Marvel

Se puede escuchar los comentarios del productor Mary Livanos, mientras que al fondo de la pantalla hay algunas páginas colgadas, en una de ellas se puede ver a Doctor Strange cargando a un niño. Las viñetas pertenecen al cómic “The Vision and the Scarlet Witch #12” de 1986.

Marvel

Estas páginas confirman un secreto a voces: “WandaVision” nos presentará a los hijos de la Bruja y Vision, quienes fueron creados como parte de una realidad alternativa gracias a la mutante. Será la primera vez que veremos en Marvel Studios a Wiccan y Speed.

Marvel

Por otro lado, se ha revelado que el enfoque de sitcom estará muy presente, tanto así que la primera mitad de “WandaVision” será grabada frente a un público de estudio en vivo. Así mismo, la serie estará marcada por saltos en el tiempo, pues el primer episodio será ambientada en los años 50.

“WandaVision” llegará a Disney Plus el próximo año.