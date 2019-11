Disney Plus: ¿Cuándo llegará el servicio a Lationamérica?

Después de tantos meses de espera, ayer finalmente se estrenó en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos la nueva plataforma de streaming Disney Plus.

El nuevo servicio de Disney contiene diversos títulos de esta compañía, como por ejemplo, las cintas animadas, los títulos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), las trilogías completas de Star Wars, así como otras series y películas estelares.

Los más entusiastas son los fanáticos, quieren quieren disfrutar de todo el contenido que ofrece Disney Plus, sin embargo, esto no es posible pues solo está disponible para los países mencionados en la parte de arriba.

Ante esto, salta la incógnita, ¿cuándo llegará a Lationamérica? Según Disney Prensa México, Disney+ llegará a esta región a partir de “finales del 2020”, más o menos entre octubre y noviembre, por lo que aún queda un largo tiempo de espera.

Disney

El nuevo servicio streaming de Disney se estrenará en Australia y Nueva Zelanda el próximo 19 de noviembre, mientras que el 31 de marzo de 2020 llegará a España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido e Irlanda.

Disney Plus: series y películas para ver hoy en el servicio de streaming

Marvel

Capitana Marvel

Avengers: Endgame

Iron Man

Iron Man 3

Thor: Dark World

Star Wars

Episodio I: La amenaza fantasma

Episodio II: El ataque de los clones

Episodio III: La venganza de los Sith

Episodio IV: Una nueva esperanza

Episodio V: El imperio contraataca

Episodio VI: El retorno del Jedi

Episodio VII: El despertar de la fuerza

Episodio VIII: Los últimos Jedi

Rogue One

Pixar

Toy Story

Bichos

Toy Story 2

Monsters Inc

Buscando a Nemo

Los Increíbles

Cars

Ratatouille

Wall-E

Up

Toy Story 3

Cars 2

Brave

Monsters University

Inside Out

Un Gran Dinosaurio (El viaje de Arlo)

Buscando a Dory

Cars 3

Coco

Los Increíbles 2

Disney

101 dálmatas

A Goofy Movie

An Extremely Goofy Movie

Bambi

Born in China

Fantasia

Free Solo

Frozen

Fun and Fancy Free

Hercules

High School Musical

Querida encogí a los niños

Lilo & Stitch

Lady and the Tramp (reboot)

Mary Poppins

Mickey, Donald, Goofy: los tres mosqueteros

Mickey’s Once Upon a Christmas

Moana

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Remember the Titans

Bella durmiente

Blancanieves y los siete enanitos

Steamboat Willie

La sirenita

The Parent Trap

The Prince & The Pauper

The Princess Diaries

The Rocketeer

The Sorcerer’s Apprentice

The Sword in the Stone

The Three Caballeros

Tron (versión de 1982)

Series

Originales

Mandalorian

Forky asks a question

SparkShorts

Marvel's Hero Project

High School Musical: The Musical: The Series

Encore!

Documental sobre los 65 años de Walt Disney Imagineering

El mundo según Jeff Goldblum

Series de Disney

Amazing Planet

Andi Mack (temporada de la 1 a la 3)

Boy Meets World

Brain Games

Dog Whisperer with Cesar Millan

Dr. K's Exotic Animals

Dr. Oakley Yukon Vet

Drain the Ocean

DuckTales (1987)

DuckTales (versión de 2016, temporada 1)

Earth Live

Goof Troop

Great Migrations

Howie Mandel's Animals Doing Things

Kim Possible

Malcolm in the Middle

Marvel's Guardians of the Galaxy (series animal)

Marvel's Ultimate Spider-Man (serie animada)

Mickey and the Roadster Racers (temporada 1 y 2)

Mickey Mouse Clubhouse

Mickey Mouse Shorts

One Strange Rock

Raven's Home

Rocky Mountain Animal Rescue

Star Wars Rebels

Star Wars: The Clone Wars (la serie)

That's So Raven

The Incredible Dr. Pol

The Simpsons

Unlikely Animal Friends

Wicked Tuna