La Maldición Renace: estrenan aterrador tráiler de la película [VIDEO]

El próximo año viene cargado de terror, por eso Sony calienta motores presentado el primer tráiler de su nueva película, el reebot de la famosa cinta japonesa Ju-on, “La Maldición Renace”.

Las primeras escenas nos relatan que la historia se ubica esta vez en Estados Unidos, donde un detective investiga una serie de muertes sospechosas.

PUEDES VER DC Comics revela al superhéroe más inútil de todos [FOTO]

Lo curioso es que todas están relacionadas con una casa. Terror y suspenso en “La Maldición Renace” que ingresará a salas locales en febrero del 2020.

Tráiler de La Maldición Renace

Dirigida por Nicolas Pesce, la cinta está protagonizada por Andrea Riseborough, Betty Gilpin, Lin Shaye y Demián Bichir, mientras que la producción está bajo el cargo del maestro del terror Sam Raimi.

Sony ha apostado por un “semi-reinicio” de la serie de películas de The Grudge, que a su vez se basan en la película de terror japonesa Ju-on: The Grudge.

La Maldición Renace.

Se anunció una secuela durante el 2011, con un lanzamiento para 2013. En marzo de 2014, se anunció oficialmente que se estaba preparando un reinicio.

En julio de 2017, el cineasta detrás de The Eyes of My Mother, Nicolas Pesce, fue contratado para reescribir el guión, basándose en la historia creada por Buhler, y además fue elegido para dirigir el reboot.

Pesce afirmó que la película será más oscura, más gruesa y más realista. “La Maldición Renace” llegará a nuestra cartelera en febrero del 2020.