Avengers: Endgame: Disney + estrenó revelando escena eliminada de Morgan y Tony Stark [VIDEO]

Como se había anunciado, Disney +, el servicio de streaming de la compañía del ratón, inició su transmisión en Estados Unidos y los más emocionados son los fanáticos detrás de las marcas que alberga.

De entre todo el material, lo presentado sobre Avengers: Endgame es quizás lo que fans esperaban. Esta vez hemos podido ver la escena eliminada que compartían Morgan y Tony Stark, personajes interpretados por Katherine Langford y Robert Downey Jr.

Usuarios que ya han accedido a Disney + han compartido detalles sobre la escena eliminada. Aquí se puede ver a Tony Stark, quien, tras hacer el chasquido, aparece en el mismo lugar donde Thanos se encuentra con Gamora de niña, pero en esta ocasión, él conversa con Morgan, su hija.

Todo indica que la secuencia tiene lugar en una versión de Mundo Alma, con la tienda de campaña y objetos alrededor que parecen sacados de la primera escena en la que es presentada Morgan al público cuando es una niña.

En medio de la conversación que tienen, Tony le pregunta a Morgan si su sacrificio valió la pena. “Funcionó, he podido vivir gracias a eso”, le replicó.

La escena termina con Tony susurrando: "Te amo 3.000". Obviamente.

Si bien la secuencia dura escasos minutos, esta finalmente no terminó siendo parte del corte final de la película, sino integró el especial de los directores bajo el título Director’s Commentary: Tony at the Way Station.