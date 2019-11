Tom Welling habría grabado solo una escena para Crisis en tierras infinitas [VIDEO]

El esperado crossover de DC para The CW, “Crisis en tierras infinitas” está por llegar y los fanáticos son los más ansiosos por ver a sus personajes favoritos en la pantalla.

La etapa de pre-producción dejó en claro que la marca iba a presentar sus mejores cartas para lograr la aceptación del público, esto motivó a los productores a traer de vuelta a uno de los actores más populares entre los fans de DC, Tom Welling, pero al parecer su actuación no abarcaría muchas escenas.

Si bien falta poco para el estreno, a través de Twitter, un usuario identificado como @KalEl84, quien tuvo la oportunidad de hablar con el mismo actor durante la Convención Mundial de Magos en Austin, reveló que Welling habría grabado solo una escena para Crisis en Tierras Infinitas.

De confirmarse esta información, fans podrían no tomar bien su pequeña aparición en pantalla, teniendo en cuenta que su personaje fue el precedente para que Warner más tarde siguiera creando series como Arrow, The Flash, Supergirl y Batwoman.

Tom Welling en Smallville

Antes de la fecha de grabación, vimos a Welling junto a su compañera Erica Durance (Lois Lane) en una foto detrás de cámaras, donde nos mostraban la granja de la familia Kent, locación que los fans de Smallville no pueden olvidar.

¿Cuándo estrena Crisis en Tierras Infinitas?

Crisis on Infinite Earths empezará su transmisión el domingo 8 de diciembre con Supergirl, posteriormente continuará con un episodio en Batwoman el lunes 9 de diciembre y al día siguiente con The Flash. Los episodios se detendrán durante las vacaciones de invierno, y serán retomados hasta el próximo martes 14 de enero, fecha en que se lanzarán los episodios correspondientes a Arrow y DC’s Legends of Tomorrow.