Sharon Stone: 27 años después, actriz recreó la sugerente escena de ‘Bajos instintos’ [VIDEO]

Sharon Stone, de 61 años, acaba de recrear uno de los momentos más recordados de su carrera. Su discurso de aceptación no solo acaparó la atención de los presentes , sino también el traer al recuerdo a su personaje de ‘Bajos instintos’ Catherine Tramell.

La actriz fue invitada a los premios GQ Men of the Year Awards celebrados el jueves en Komische Oper en Berlín, Alemania, para aceptar el reconocimiento como Mujer del Año.

Ya en el escenario, la ganadora de un Globo de Oro se sentó, se paró frente a la multitud y comenzó a recordar momentos únicos de su carrera; aprovechó también para contar un anécdota detrás de su papel en ‘Basic Instinct’.

Sharon Stone recrea escena de ‘Bajos instintos’

“Hace algunos años, estaba sentada en un set y el director me dijo: ‘¿Puedes pasarme tu ropa interior? Se ven en la escena y no deberías llevarlas, pero tranquila que no veremos nada’”, recordó Stone. “Le dije que claro, pero no sabía que ese momento iba a cambiarme la vida”, acotó la actriz.

Tras estas palabras, la intérprete se acomodó en la silla y cruzo las piernas, recreando así la escena que filmó junto a Michael Douglas en 1994.

Sharon Stone aprovechó también para mandar un mensaje a sus fanáticos a quiénes les recordó que todos tienen derecho de ser ‘poderosos’. “Ha llegado el momento de que decidan quiénes son. Ya es hora de decidir qué van a hacer con la parte más tierna, importante, hermosa, salvaje, apasionada e importante de ustedes mismos, ¿qué van a hacer con ella? Hubo un tiempo en el que fui una broma. Gracias a todos por esta noche”, exclamó.