Parasite: la película coreana que lucha por ganar los Premios Oscar 2020

No sería Joker ni Avengers: Endgame, las únicas películas que han batido récord en taquilla de lo que va del año, se incluyen también a “Parasite”, cinta coreana de Bong Joon-Ho que arrasó en Cannes y desde entonces no ha dejado de posicionarse a nivel internacional.

Tanto es el éxito de este metraje, que sus propias cifras en venta le hacen campaña para la próxima edición de los Premios Oscar, además de obtener 99% en Rotten Tomatoes, con solo cuatro semanas de estreno.

Según BoxOffie Mojo, la producción recaudó en Estados Unidos 11, 27 millones de dólares y a nivel global ha conseguido 106, 7 millones de dólares, lo que la vuelve la cinta más exitosa dentro de la carrera de Joon-ho, incluso se ha convertido en la más vista en Corea, superando a éxitos como “Una pastelería en Tokio” y “Un asunto de familia”.

Parasite - Tráiler

Aunque no está nada dicho, “Parasite” se propone a llegar a los Premios de la Academia y hasta el momento va en camino a sobrepasar a otros largometrajes que ganaron el Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa como “La vida de los otros” (11,28m), “Los hombres que no amaban a las mujeres” (12,7m) o “Tú también” de Alfonso Cuarón con 13.3 millones de dólares.

¿De qué trata Parasite?

Tanto Gi Taek (Song Kang Ho) como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo (Choi Woo Shik), empieza a dar clases particulares en casa de Park (Lee Sun Gyun), las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevisibles.