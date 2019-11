The King: película de Netflix plagió la batalla de los Bastardos de GOT

Hace muy poco Netflix acaba de estrenar The King, película dirigida por David Michôd y protagonizada por Timothée Chalamet y Robert Pattinson.

La cinta que sigue el reinado de Henry V ha sido acusada por plagio. Los fanáticos de Game of Thrones han demostrado que en Netflix hicieron suya la Batalla de los Bastardos.

The King concluye con la victoria del monarca inglés en la Batalla de Agincourt en 1415, es esta precisa escena que ha sido acusada por plagio. A continuación te dejamos el tráiler de la película de Netflix.

La Batalla de los Bastardos, escena que ocurre en el capítulo 9 de la temporada 6 de Game of Thrones, marcó un antes y después en las series, debido a la producción que llegaron a realizar. Esto fue alabado por la crítica, consiguiendo seis estatuillas de los Emmys.

En Game of Thrones, la batalla se llevó a cabo durante 25 días de rodaje, más de 600 miembros del equipo, 500 extras y 70 caballos. Hubo un momento donde Jon Snow casi muere aplastado por sus propios hombres. Algo similar ocurre en The King.

El director David Michôd fue consultado por Radio Times por la parecida imagen que se ve en la película de Netflix con la serie de HBO. Esto fue lo que dijo:

“Extrañamente, el único juego de tronos que he visto es el episodio final. Por alguna razón, me puse en el ejercicio abstracto de sentarme y verlo, pero no me hizo querer volver y ver el resto. Pero vi la Batalla de los Bastardos, intenté y resolví, solo con respecto a los efectos visuales, cómo armar la cosa. Por lo tanto, no puedo decir que no haya visto esa escena, pero fue completamente involuntaria”, explicó el director de The King.