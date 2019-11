Marvel: ¿Chris Evas regresa como el Capitán América? Actor expresó que “nunca dices nunca”

Avengers: Endgame no solo marcó el final de la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino también la despedida de algunos héroes como Iron Man, Black Widow y Capitán América.

Pese a que sus personajes dijeron adiós, los fans siguen manteniendo la esperanza de volver a verlos aparecer en la Fase 4 del UCM, especialmente a Chris Evans, quien ahora último fue consultado sobre si volvería como el Capitán América.

Durante el último episodio de la serie de entrevistas Actores en Actores de Variety, Chris Evans fue entrevistado por su amiga Scarlett Johansson (Black Widow), sobre su papel de Capitán América. ¿Regresará en un futuro?

“¿Maravillarse? Guau. Todo hace clic cuando me levanto”, empezó Evans. “La recuperación no es lo mismo. Nunca dices nunca. Amo el personaje. No lo sé”.

Pese a que al principio dejó entrever que podría hacerlo, el actor fue más enfático con sus siguientes declaraciones, “no es un difícil no, pero tampoco es un ansioso sí".

“En este momento estoy trabajando en otras cosas. Creo que Cap tuvo un acto muy complicado para detener el aterrizaje, y creo que hicieron un buen trabajo al permitirle completar su viaje. Si vas a volver a visitarlo, no puede ser una toma de efectivo. No puede ser solo porque el público quiere estar emocionado”.

Por otro lado, Scarlett mencionó que el final de Steve fue “hermoso y catártico”, a lo que Evans estuvo de acuerdo. De volver, tendría que ser una manera que no arruine su final.

“Sería una pena amargar eso”, expresó Chris Evans.