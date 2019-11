Arrowverse: ¡Finalmente! Crisis en tierras infinitas lanza su primer teaser oficial [VIDEO]

Los seguidores del Arrowverso están contando los días para ver en la TV el crossover “Crisis en Tierras Infinitas” que tanto éxito cosechó en los cómics de DC.

Tras noticias sobre qué personajes serán parte de este especial, llegó por fin el primer adelanto con Brandon Routh como Kingdom Come Superman.

Adelantando lo que será este momento en la TV, la cuenta de Twitter de la serie “The Flash” ha lanzado un corto teaser donde ya se puede ver a algunos de los nuevos personajes que tratarán de salvar el multiverso.

“La crisis está por llegar. Los 5 episodios del crossover empiezan este domingo 8 vía The CW”, se puede leer en el mensaje compartido.

En el video presentado vemos a The Monitor (LaMonica Garrett), Batwoman (Ruby Rose), Green Arrow (Stephen Amell), Mia Smoak (Katherine McNamara), Black Lightning (Cress Williams) y a Brandon Routh como Kingdom Come Superman.

¿Cuándo estrena Crisis en Tierras Infinitas?

Crisis on Infinite Earths empezará su transmisión el domingo 8 de diciembre con Supergirl, posteriormente continuará con un episodio en Batwoman el lunes 9 de diciembre y al día siguiente con The Flash. Los episodios se detendrán durante las vacaciones de invierno, y serán retomados hasta el próximo martes 14 de enero, fecha en que se lanzarán los episodios correspondientes a Arrow y DC’s Legends of Tomorrow.