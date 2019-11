Watchmen 1x04 EN VIVO: cuándo, dónde y a qué hora ver el último episodio de la serie [VIDEO]

Watchmen, la nueva serie de HBO, es quizá la sorpresa del año. La producción televisiva cuenta con altos índices de audiencia desde su estreno.

Después que Laurie Blake se dirige a Tulsa para tomar el control del asesinato del jefe de policía Tudd en Tulsa y que Adrian Veidt se ponga el traje de Ozymandias otra vez, miles de espectadores están a la espera del cuarto capítulo de Watchmen para descubrir que ocurrirá con los antiguos vigilantes.

¿Cuándo ver Watchmen 1x04?

El cuarto episodio se estrenará este 10 de octubre en Latinoamérica, mientras que en España se hará el 11 de octubre.

¿Dónde ver Watchmen 1x04?

El capítulo “If You Don’t Like My Story, Write Your Own”, se transmitirá por HBO y se podrá ver online por medio de la aplicación HBO GO.

¿A qué hora se estrena Watchmen 1x04?

EE.UU. 9:00 p.m. (ET)

México 9:00 p.m.

Colombia 9:00 p.m.

Ecuador 9:00 p.m.

Perú 9:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Lista de capítulos de Watchmen

- Capítulo 1: It’s Summer and We’re Running Out of Ice (20 de octubre de 2019)

- Capítulo 2: Martial Feats of Comanche Horsemanship (27 de octubre de 2019)

- Capítulo 3: She Was Killed by Space Junk (3 de noviembre de 2019)

- Capítulo 4: If You Don’t Like My Story, Write Your Own (10 de noviembre de 2019)

¿Qué ocurrió en Watchmen 1x03?

El tercer capítulo de Watchmen, “She was killed by space junk" (“La basura espacial la mató”), presenta a la agente del FBI, Laurie Blake (Jean Smart), quien cuenta con una línea especial donde puede comunicarse con el Dr Manhattan, a quién le cuenta chistes que sirven como hilo conductor del episodio.

La antigua ‘Espectro de Seda’, también se dedica a cazar vigilantes y se ve como le tiende una trampa a uno, para luego inmovilizarlo. Además, recibe la orden de investigar la muerte del jefe Tudd en Tulsa, lugar en donde está permitido que los policías usen máscaras, lo que a pie al abuso de poder bajo el pretexto de proteger a los ciudadanos.

También aparece Ozymandias (Jeremy Irons), quien al igual que el cómic, mato a millones de personas para que el mundo se olvide de las guerras. El personaje se encuentra escondido, para luego revelarse que es un prisionero. Al final lo vemos ponerse su antiguo traje de superhéroe.

Watchmen 1x04 sinopsis

La solitaria multimillonaria Lady Trieu finalmente entra en escena con una misteriosa oferta. Con Blake cada vez más cerca de la verdad sobre el encubrimiento, Angela pide ayuda a Looking Glass. Mientras tanto, el Señor entrena a dos nuevos servidores.

Tráiler de Watchmen 1x04

Watchmen sinopsis de la serie

Ambientada en una historia alternativa donde los “superhéroes” son tratados como forajidos, Watchmen abraza la nostalgia de la novela gráfica innovadora original del mismo nombre mientras intenta abrir nuevos caminos propios.