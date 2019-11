Star Wars: Keanu Reeves sería el próximo Darth Revan en Knights of the Old Republic

A más de un mes para que la trilogía Star Wars: The Rise of Skywalker finalice, Disney y Lucasfilm ya tienen nuevos proyectos en marcha que incluyen películas y series que se estrenarán a través de su plataforma de streaming.

Una de las producciones que más expectativa ha generado entre los fans de la saga tiene que ver con la llegada de Knights of the Old Republic a la pantalla grande, lo que significa que podrán sumergirse en el pasado de la saga de una forma única.

La oficialización de que se desarrollaría una trilogía para contar esta historia fue confirmada a mediados de este año por su presidenta, Kathleen Kennedy. Más detalles sobre la producción se mantienen en secreto, con la excepción de que su guión estará escrito por Laeta Kalogridis.

Tras este anuncio han surgido rumores sobre la aparición de Darth Revan como uno de los personajes principales. Ante esto, la real bomba es que los ejecutivos ya habrían visualizado a Keanu Reeves para interpretar al personaje.

Las fuentes que dan por confirmado el interés hacia la estrella de la trilogía de John Wick fueron las mismas que adelantaron el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi y la conexión entre Rey y Darth Sidious en The Rise of Skywalker antes que nadie.

Si bien hay que ser cautelosos con esta información, debemos recordar que no es la primera vez que Disney tiene interés en contar con los servicios del actor para una de sus franquicias. Su nombre siempre ha sonado para las películas del Universo Cinematográfico de Marvel y aunque aún no se ha hecho realidad, el propio Kevin Feige confirmó que ha conversado con él en más de una ocasión.

“Hablamos con él para casi todas las películas que hacemos. Hablamos con Keanu Reeves sobre cuándo, cómo y si alguna vez se unirá al MCU, pero queremos encontrar la forma correcta para hacerlo”, declaró el ejecutivo.

Y es ese mismo productor quien ahora está vinculado al universo de Star Wars por lo que podría facilitar la llegada del actor a las películas de Knights of the Old Republic, sin que importe si son estas películas en las que trabajará o si su proyecto anunciado es algo totalmente diferente.