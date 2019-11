Dolor y Gloria: es nominada a cuatro premios del Festival de Cine Europeo 2019

Uno de los galardones más esperados es sin duda el Festival de Cine Europeo de Sevilla, la cual se celebrará el 7 de diciembre en Berlín, las cintas son seleccionados por la Academia del Cine Europeo y se comenzaron a otorgar desde 1997 y desde ahí no ha dejado de celebrarse.

Entre las cintas más destacadas se encuentra “Dolor y gloria” del director Pedro Almodóvar, que también será parte de los Premios Oscar. La película competirá en las categorías de Mejor guion, director, película y actor para Antonio Banderas.

Dolor y Gloria - Tráiler

A continuación detallamos la lista de las nominaciones anunciadas por celebridades como Pietro Marcello, Rita Azevedo, Marta Nieto y Luis Tosar.

Mejor película

'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar.

'El oficial y el espía', de Roman Polanski.

'Los miserables', de Ladj Ly.

'La favorita', de Yorgos Lanthimos.

'El traidor', de Marco Bellocchio.

'System Crasher', de Nora Fingscheidt.

Mejor director

Pedro Almodóvar, por 'Dolor y gloria'.

Marco Bellocchio, por 'El traidor'.

Yorgos Lanthimos, por 'La favorita'.

Roman Polanski, por 'El oficial y el espía'.

Céline Sciamma, por 'Retrato de una mujer en llamas'.

Mejor actriz

Noemi Merlant y Adèle Haenel, por 'Retrato de una mujer en llamas'.

Olivia Colman, por 'La favorita'.

Helena Zengel, por 'System Crasher'.

Trine Dyrholm, por 'Reina de corazones'.

Viktoria Miroshnichenko, por 'Una gran mujer (Beanpole)'.

Mejor actor

Antonio Banderas, por 'Dolor y Gloria'.

Jean Dujardin, por 'El oficial y el espía'.

Pierfrancesco Favino, por 'El traidor'.

Levan Gelbakhiani, por 'And Then We Dance'.

Alexander Scheer, por 'Gundermann'.

Ingvar E. Sigurðsson, por 'A White, White Day'.

Mejor guion

Pedro Almodóvar, por 'Dolor y gloria'.

Céline Sciamma, por 'Retrato de una mujer en llamas'.

Marco Bellocchio,Ludovica Rampoldi,Valia Santella y Francesco Piccolo, por 'El traidor'.

Robert Harris y Roman Polanski, por 'El oficial y el espía'.

Ladj Ly, Giordano Gederlini y Alexis Manenti, por 'Los miserables'.

Mejor documental

'For Sama', de Waad Al-Khateab, Edward Watts.

'Honeyland', de Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov.

'Los testigos de Putin', de Vitaly Mansky.

'Selfie', de Agostino Ferrente.

'La desaparición de mi madre', de Bieniamino Barrese.

Mejor comedia

'La favorita', de Yorgos Lanthimos.

'Todo pasa en Tel Aviv', de sameh Zoabi.

'Ditte & Louise', de Niclas Bendixen.

Mejor película de animación

'Buñuel en el laberinto de las tortugas', de Salvador Simó Busom.

'¿Dónde está mi cuerpo', de Jérémy Clapin.

'Las vidas de Marona', de Anca Damian.

‘Les Hirondelles de Kaboul’, de Zabou Breitman y Eléa Gobbé-Mévellec.