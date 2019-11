Star Wars: Liam Neeson regresaría como Qui-Gon Jinn en las nuevas entregas de la franquicia

Después de varios tropiezos con Star Wars, Disney parece haber encontrado la forma de sacarle el jugo a la franquicia con los spin-offs que está preparando para su plataforma de streaming, Disney Plus.

Un elemento fundamental para el éxito de estas producciones es el regreso de los personajes que atraparon a los fans. Entre ellos está Qui-Gon Jinn, interpretado por Liam Neeson, quien volvería a la saga según un nuevo reporte revelado.

El maestro Jedi apareció por única vez en Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma como maestro de Obi-Wan Kenobi, pero tras su muerte a manos de Darth Maul no se volvió a saber de él hasta Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith, donde Yoda le revela a Obi-Wan que su antiguo maestro lo logró contactar desde el más allá.

Ahora We Got This Covered, asegura que Liam Neeson retornará a la franquicia como Qui-Gon, aunque se desconoce si se tratará de una película o una serie de TV.

Sabemos que Neeson estaría encantado de regresar a Star Wars en el papel del maestro Jedi, pues fue cuestionado al respecto durante la promoción de El Pasajero, cuando todavía estaba en planes un largometraje de Obi-Wan y no una serie.

“Esta es la primera vez que escucho esto. Nadie se ha puesto en contacto conmigo. Sé que en el mundo de Star Wars todo es posible. En La Amenaza Fantasma morí pero sabemos que los Jedi regresan y todo eso, pero nadie se ha puesto en contacto conmigo. Ya veremos.”, declaró el actor.

Star Wars: el ascenso de Skywalker

No solo hay una oportunidad de que él regrese en flashbacks de la serie, sino que lo veamos hablar a través de La Fuerza. Y aunque por el momento no tenemos mayor información, ya podemos dar casi por hecho de que Lucasfilm lo quiere. Por el momento se mantiene total reserva, así como se hizo con McGregor y con Ian McDiarmid, a quien veremos nuevamente en Star Wars: The Rise of Skywalker como el emperador Palpatine.