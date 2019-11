My adorable Sam Soon: protagonista emociona a fans y revela si habrá segunda temporada

Uno de los dramas coreanos más populares durante años ha sido Mi adorable Sam Soon, alcanzando el éxito a nivel mundial y con ello, el paso a muchas más novelas de este género que consiguió miles de fanáticos.

Este dorama fue protagonizado por la actriz Kim Sun Ah y el querido Hyun Bin, quienes dieron vida respectivamente a Kim San Soon y a Hyun Jin Heon. El proyecto se estrenó en 2005 y fue basado en la novela homónima de Ji Soo Hyun, publicada para el 9 de marzo de 2004 y cuya originalidad impresionó a los televidentes.

Con 16 episodios transmitidos en canal abierto, el drama ganó varios premios de reconocimiento y a la vez, fue traducido a diferentes idiomas, logrando fama internacional y que sus artistas alcancen contratos para otras series.

Sin embargo, han pasado 14 años desde que finalizó la novela y muchos fanáticos se preguntan por si habrá una segunda temporada de Mi adorable Sam Soon y ver más concreta la relación de los personajes e incluso la boda que, lamentablemente no se llegó a dar.

¿Habrá temporada 2 de Mi adorable Sam Soon?

Cada vez que una serie logra tener bastante acogida, la cadena de televisión y la productora abren la posibilidad de sacar más temporadas y así mantener contentos a los seguidores de la historia.

Pero lo raro fue que esto no ocurrió con Mi adorable Sam Soon, cuyo alcance la convierte en uno de los doramas más vistos y queridos por toda la audiencia coreana y extranjera. No obstante, la protagonista que le dio vida a Kim Sam Soon, concedió una entrevista en enero de 2019 donde comentó sobre esta duda.

La actriz afirmó sus deseos por trabajar nuevamente en más entregas de sus anteriores proyectos como Children of Nobody, trhiller de misterio y de la serie que la llevó al éxito, mostrándose muy cooperativa y entusiasta en volver a participar en tales secuelas.

“Hay mucha gente que quiere ver la segunda temporada de ‘My Name is Kim Sam Soon‘. Para ser honesta, me pregunto cómo podré aparecer en una comedia romántica ya que ahora soy mayor. También hay muchas personas que esperan la segunda temporada de ‘City Hall‘. Eso es en realidad más cercano a un género de la política que al romance, pero aplaudí cada vez que leí el guion”, comentó la estrella coreana.

Además, añadió sus grandes deseos por participar en otros trabajos anteriores. “Quiero hacerlo en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa si no soy una estudiante de secundaria en ‘She’s on Duty 2’? Puedo interpretar a una detective e ir de encubierto”, finalizó.

Sun Ah a sus 46 años de edad, logró pertenecer a varias series y hasta películas muy bien recibidas, pero verla nuevamente como la querida Sam Soon, sería algo que miles fans ansiarían con ganas.

Por el momento solo queda esperar que la producción pueda entrar en conversaciones con los actores y puedan decidirse por sacar la segunda temporada de Mi adorable Sam Soon.