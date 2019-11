Joker: actor informa sobre el verdadero padre de Arthur Fleck

Aunque quedaron en el aire muchas dudas sobre algunas escenas de Joker, una de las más escuchadas fue sobre el destino de Sophie, la vecina de Arthur Fleck, pero también sería sobre quién es el padre de este y que la cinta no llegó a revelar, al menos no directamente.

Si bien el protagonista alucinaba las situaciones en la mayoría del tiempo, como lo fue su relación ficticia con la joven madre soltera o que todos se reían de sus bromas en un evento al que fue, una secuencia de la cinta donde averiguaba sobre sus orígenes, sería un punto clave.

¿Es Thomas Wayne el padre del Joker?

Cuando Arthur Fleck escucha de su madre que su verdadero padre es Thomas Wayne, este parecía escéptico y se negaba a aceptarlo, pero más tarde irá a encararlo para que le cuente la verdad.

Para su infortunada suerte, no encontrará respuestas positivas o de consuelo, sino que Wayne le revelará que Penny Fleck sufría de problemas mentales y que él fue adoptado, pero deja a la duda del espectador si era cierto o que le estaba mintiendo y que todo fue producto de la mente de Joker.

Pero habría una pieza clave que podría abrir la posibilidad, se trata de la foto que encuentra Arthur después de ahogar a su madre en el hospital, en ella estaba escrito un mensaje “Amo tu sonrisa – TW”, la cual fue escrita por el mismo empresario.

Por otra parte, Brett Cullen, que le da vida a Thomas Wayne declaró sobre la relación con Penny Fleck en The Hollywood Reporter al conocer sobre las dudas que quedaron entre los espectadores.

“La historia detrás menciona a la madre de Arthur trabajando en la casa de Thomas, y ella era una mujer hermosa de la que Thomas se sentía atraído lo que los llevó a tener una relación física”, comentó Cullen en conversaciones con el director Todd Phillips. Más adelante en la vida, ella fue internada varias veces en instituciones mentales y en mi mente, Thomas Wayne la puso allí”, finalizó.

Según el portal web Esquire, declaró que no existiría ninguna relación fraternal entre el magnate y el protagonista. “Leyendo el guión original de la película en ningún momento existe la intención, ni remotamente, de que el giro de guión se materialice, que Thomas Wayne sea realmente el padre de Arthur. Todo el giro viene a mostrar una ilusión creada por su madre que no hace sino desarraigar más a Arthur y hacer que ansíe conocer la verdad. Y no hay más que eso”.

Hasta el momento Todd Phillips, el director de Joker, no ha dado mayor respuesta al respecto, por lo que, se cree que todo dependerá de las conclusiones que cada uno encuentre y mostrar una vez más la locura del villano de DC.