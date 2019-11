¡Confirmado! Coraje, el Perro Cobarde está de regreso

Quienes crecieron viendo televisión a finales de los 90, recordarán que había una carta envidiable de clásicos en aquella época. Muchas de las referencias culturales que hoy utilizamos, tienen su origen en aquellos shows animados que una generación completa presenció.

En los últimos años, Nickelodeon se ha encargado de traer en forma de película, éxitos como Hey, Arnold!, La Vida Moderna de Rocko e Invasor Zim, y tal parece que Cartoon Network desea hacer lo mismo con Coraje, el Perro Cobarde.

El show del recordado perrito fue uno de los favoritos de la década y también de los más extraños de la televisión animada. La historia gira en torno a Coraje, un pequeño perro fiel a su ama Muriel, una viejecita de origen escocés que se encuentra casada con Justo Bolsa, un hombre cruel y malhumorado.

Justo no duda en molestar hasta el hartazgo al miedoso perrito. Los tres personajes viven en una casa ubicada en Ningún Lugar, un desierto abandonado que recibe toda clase de raros visitantes y es testigo de peculiares sucesos.

En una entrevista para el portal Tiger Media Network, el creador de la serie, John R. Dilworth, declaró que está trabajando conjuntamente con Cartoon Network en una precuela de Coraje, el Perro Cobarde. Sin embargo, el animador también fue muy honesto sobre la naturaleza de estos proyectos, muchos que en ocasiones jamás llegan a verse producidos.

“Estamos desarrollando una precuela con Cartoon Network, pero no sabemos a dónde va, cómo se está desarrollando. Quiero decir, es algo patentado, así que todo lo que puedo decir es que estamos muy, muy emocionados. Pero para ponerlo en perspectiva, he estado cuatro veces en el altar esperando a la novia, y ella nunca apareció. Por lo tanto, incluso cuando todo se ve hermoso y lo has hecho todo perfectamente, hay cosas que están fuera de tu control. Muchos, muchos grandes shows nunca se producen”, declaró Dilworth.

Luego de la entrevista, el creador de la serie publicó en su cuenta de Facebook un mensaje especial para los seguidores, donde agregaba que la serie llevaría por nombre Before Courage, pero esa publicación ya no está disponible en su muro. Supuestamente este post también mencionaba la posibilidad de que la serie llegara a Boomerang, canal dedicado a los clásicos de CN.