Avengers: Endgame: Thanos hizo ‘trampa’ para vencer a Capitana Marvel en plena batalla

De todas las épicas escenas que tuvo Avengers: Endgame, hubo una en particular que llamó la atención de los fanáticos. Más de uno pensaba que Thanos (Josh Brolin) era invencible, sin embargo, hubo un personaje que lo puso en más de un aprieto.

Y no, no se trata de la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), sino de una heroína que llegó en este mismo año. Capitana Marvel (Brie Larson) no solo estuvo a punto de derrotar al titán loco, sino que casi destruye el Guantelete de Nanotecnología.

La heroína llegó al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) a inicios del 2019 y se presentó como el personaje más fuerte de todos y en Avengers: Endgame lo dejó muy en claro.

En plena batalla, Thanos recoge el Guantelete con las Gemas incluidas, sin embargo, aparece Capitana Marvel por detrás y empieza a tener un breve enfrentamiento. Tras arrojarla lejos, el titán intenta chasquear los dedos, una vez más.

La Capitana vuelve a aparecer y en cuestión de segundos, hace que Thanos se incline ante todo su poder, mientras empezaba a quemar el Guantelete. En su desesperación, el villano agarra la Gema del Poder y con eso, logra golpear a la heroína para que desaparezca de la vista.

Los fans calificaron este hecho como una ‘trampa’ pues de no haber usado la Gema, Thanos habría perdido ante el inmenso poder de Capitana Marvel. Acto seguido, se da el sacrificio de Iron Man, quien desaparece al titán y todo su ejército.

Ahora último, los escritores de Avengers: Endgame han declarado que esta escena fue incluida de último momento mientras se encontraban produciendo la película.