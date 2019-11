Watchmen: la Masacre de Tulsa, los hechos reales que inspiraron a la serie [VIDEO]

Watchmen, la serie de HBO, creada por el escritor y productor Damon Lindelof, es una de las más aclamadas por el público.

A solo tres semanas de haberse estrenado, Watchmen se ha convertido en el nuevo fenómeno televisivo del momento.

La producción profundiza en los superhéroes de otras décadas y en como su condición de seres humanos los vuelve atormentados, vulnerables y en ocasiones megalómanos.

Tráiler de Watchmen

Solo en el primer capítulo, se puede ver la violencia con la que contará Watchmen, al retratar la repudiada Masacre de Tulsa.

Según cuenta el showrunner, Damon Lindelof, descubrió este hecho histórico hace cuatro años y fue uno de los hechos que lo llevaron a tomar la decisión de ambientar de la serie fuera de la ciudad de New York.

“Creo que había varias ideas diferentes que comenzaban a girar en mi cabeza. La primera fue: ¿cómo es que todas las historias de superhéroes y estas historias de género se ambientan en Nueva York, en una metrópoli o en Gotham City? ¿Qué pasa si hay un crimen en Wisconsin?”, comentó en una rueda de prensa.

Además, agregó que existen situaciones peligrosas que ocurren fuera de Nueva York, fue así que conoció la Masacre de Tulsa.

"¿Quiénes son los superhéroes que no se han mudado a Nueva York? Y entonces leí un ensayo de Ta-Nehisi Coates para The Atlantic, ‘The Case For Reparations’ (‘El caso de las reparaciones’). Ese ensayo cambió completamente mi pensamiento y me educó sobre la historia de Estados Unidos de una manera que nunca antes había visto. Cosas que pensé que sabía, pero que realmente no sabía ni entendía en su contexto completo. En ese ensayo, mencionó a Black Wall Street y la masacre de Tulsa de 1921. En ese momento, no tenía idea de qué era eso”, expresó.

El creador de la serie explicó que se informó por todos los medios posibles para comprender que sucedió realmente en el estallido de Tulsa.

“Creo que a pesar de que fue en 1921, hace casi un siglo, la idea de una sociedad afroamericana próspera aquí en Estados Unidos, en Oklahoma, donde poseían sus propios negocios y prosperaban, que era altamente educada, había veteranos de la Primera Guerra Mundial, esa utopía existió en 1921 en la era de Jim Crow. Literalmente una generación eliminada de la emancipación. Todo fue completamente diezmado en 24 horas. El gobierno federal voló biplanos y lanzó bombas sobre esta ciudad y aún se desconoce el verdadero número de muertes”, sugiere el guionista.

“Mientras más aprendía, más me avergonzaba de que no solo no supiera nada sobre lo que sucedió durante la masacre de Tulsa, sino que nunca antes había oído hablar de eso. Entonces, me preguntaba por qué no se había contado esta historia y si con todo mi poder e influencia como narrador, ¿puedo contar esta historia siendo un hombre blanco? ¿Es apropiado para mí contar esta historia?”, finalizó.